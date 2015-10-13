焦点：中国“十三五”规划年经济增长目标料仍为7%左右

图为北京市区的写字楼和居民住宅。 REUTERS/Jason Lee

路透北京10月13日 （记者 药朝清） - 了解中国政策的内部人士称，中国领导人将在第十三个五年规划中提出7%左右的年经济增长目标。

中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

在努力将经济转向由消费推动的可持续增长模式背景下，中国政府提出了经济增长的“新常态”概念，但官方数据显示，中国长期以来至少能达到预定增长目标，大多数时候则是超额完成。

一家政府智库的经济学家表示，中国将不得不依靠刺激性政策措施来确保7%的增长目标，不应将金融自由化放在经济改革的优先位置。

中国必须在未来五年期间保持平均接近7%的经济增速，才能实现此前宣布的2020年国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。

但股市暴跌，加上人民币贬值造成的意外冲击，令中国的政策制定者担忧经济减速或引发系统性风险，并冲击经济稳定。

德国商业银行驻新加坡高级经济学家周浩称，经济增长似乎在重要性上超过改革议程，这或可在短期稳定市场，但会增加中期的不稳定因素。

**刺激手段、环境举措**

中国政府可能在“十三五”规划中借助推进区域融合和“新丝绸之路”计划来刺激基础设施支出，努力实现之前设定的十年增长目标。提高基础设施建设投资是中国常用的经济刺激手段。

尽管除了在中亚地区建设公路、铁路和基础设施之外，其他细节仍然不明确，但分析师们也预计中共十八届五中全会将出台多项事关环境的政策措施。

可再生能源发电预计将是上述环境举措的重要支柱，特别是电网升级改造以及光伏发电、风电和水电项目的并网，这些举措将刺激铜和铝的需求。

中国国家发改委对路透的置评请求未作出回复。

**旧有目标的约束**

中国社会科学院副院长蔡昉在近期的一次论坛上表示，若中国无法释出新的经济增长驱动力，他预计中国2016-2020的年经济增长将下滑至6.2%。

2011年至2015的“十二五”期间，中国经济年均增速将达到7.8%左右，超过7%的预定目标。但该期间的增速明显下滑，从2011年的9.5%下滑至今年7%左右的纪录低点。

民生证券研究院执行院长管清友在近期一次研讨会上表示，最坏的情形尚未到来，经济放缓仍可能进一步加深。

国际货币基金组织（IMF）预计中国今年经济增长放缓至6.8%，2016年增长6.3%。

一家智库的经济学家称，主流观点认为，经济增长目标仍将设定在7%左右，但鉴于复杂的国际和国内环境，该目标将面临更大压力。（完）