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中国财经 | 2015年 7月 1日 星期三 18:21 BJT

李克强称有信心中国今年实现7%的经济增长目标

路透巴黎7月1日 - 中国国务院总理李克强周三称，中国2015年能够实现7%左右的经济增长目标。

李克强在巴黎对经济合作与发展组织表示，“通过努力，我们有能力和信心实现今年7%左右的经济增长目标。”

李克强称，中国年初以来面临经济放缓，但中国有许多政策选项进行应对。

李克强称，“我们将在合适的时机推出恰当措施。”

李克强早前称，量化宽松并非刺激经济的唯一方式，并称简政放权、适度竞争以及为外国投资人提供更好的商业环境是关键。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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