中国央行参事盛松成称央行货币政策调控需要不断探索

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月22日 - 中国央行参事、央行调查统计司原司长盛松成表示，在去杠杆、中性趋紧的政策基调下，央行会实行合理的调控。
盛松成在接受第一财经专访时表示，“在偏紧的大方向下，中国央行调控也不会一下子过头，而是需要不断探索(trial and error)。这篇专访于周一晚些时候发表。
盛松成表示，这其实就是松紧结合、不断探索、实践而不过度，这也不代表货币政策转向。
此外，盛松成认为，社会融资规模指标对于精准宏观调控、穿透式监管的重要性日渐凸显。“社会融资规模与货币供应量是一个硬币的两个面，理论上而言应该是相辅相成，但如今表外融资等规模越来越大，其对M2（广义货币）的影响是不确定的，因此M2似乎已经有所失真。”(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。