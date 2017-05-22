中国央行参事盛松成称央行货币政策调控需要不断探索

路透香港5月22日 - 中国央行参事、央行调查统计司原司长盛松成表示，在去杠杆、中性趋紧的政策基调下，央行会实行合理的调控。

盛松成在接受第一财经专访时表示，“在偏紧的大方向下，中国央行调控也不会一下子过头，而是需要不断探索(trial and error)。这篇专访于周一晚些时候发表。

盛松成表示，这其实就是松紧结合、不断探索、实践而不过度，这也不代表货币政策转向。

此外，盛松成认为，社会融资规模指标对于精准宏观调控、穿透式监管的重要性日渐凸显。“社会融资规模与货币供应量是一个硬币的两个面，理论上而言应该是相辅相成，但如今表外融资等规模越来越大，其对M2（广义货币）的影响是不确定的，因此M2似乎已经有所失真。”(完)