中国政府寄望增长 迫使人行继续执行中立货币政策

2月20日在中国人民银行大楼前拍到的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京3月12日(记者 药朝清) - 在中国通胀率跳涨至10个月高位后，在中央政府机构和负债累累的地方政府的密集游说下，人行放弃激进举措，继续执行中立的货币政策。

官方数据显示，随着国内需求的放缓，中国经济的复苏步伐或许在今年年初已然无力。2012年是中国自1999年以来经济增速最慢的一年。

熟悉情况的资深消息人士称，中国政府对经济增长的担忧致使人行几无选择余地，只能听从命令，维持经济扩张模式。

一名消息人士称，极力推进增长的政府部门之一是国家发改委。

这名消息人士称：“发改委必须确保经济增长目标的实现。我们目前看不到政策收紧的任何空间。”这名消息人士是参与政策起草和内部政策讨论的一名发改委研究人员。

周末的数据显示，中国1-2月的工业产出增加9.9%，逊于预期，零售额增加12.3%，是自2004年以来第一季第度增速最弱的一次。这些数据让那些希望看到经济强劲复苏者再次失望。中国经济在去年第四季度触底回升，此前连续七个季度放缓。

同时，2月份的居民消费价格指数(CPI)同比增加3.2%，不仅高于预期，也远高于1月份2%的增速，逼近政府今年设定的3.5%上限。

人行前副行长、银监会前党委书记刘明康表示，人行的责任就是实现国务院追求的整体经济目标。

温家宝数日前在全国人大会议开幕式的报告中给出了关键经济参数。除设置通胀限制外，他提出了全年7.5%的国内生产总值(GDP)预期增长目标及不超过13%的广义货币(M2)预期增长目标。

决策者的两难困境在于，不断上涨的物价损伤了中国人的消费能力，而中国政府寄望以内需推动经济增长，但限制通胀的措施又可能会使政府竭力培育的经济增长付之东流。

国家信息中心首席经济学家祝宝良对央行目前的政策困境十分清楚。

他在接受路透采访时表示：“人行近期无需动用提加息或提高存款准备金率等政策性工具。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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