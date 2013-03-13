中国政府寄望增长 迫使人行继续执行中立货币政策（更新版）

2月20日在中国人民银行大楼前拍到的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

记者 药朝清 编译 徐文焰/王兴亚

路透北京3月12日 - 尽管通胀率跳升至10个月高位，但中央政府部门和债台高筑的地方政府密集游说，令中国人民银行内部的强硬派没有施展空间，央行货币政策立场不得不维持在中性立场。

官方数据显示，中国经济自2012年触及13年以来最慢增速后的回升势头低迷；内需有所降温，尚未像新政府曾经承诺的那样引领经济复苏。

熟悉情况的高层消息人士称，政府对经济增长的担忧令央行别无选择，只能听令维持扩张性政策。

一名消息人士指出，对经济增长抓得最紧的政府部门之一，就是发展与改革委员会(NDRC)。

“发改委必须保证经济增长目标的达成，”消息人士表示，他是发改委的一名研究员，参与起草政策并参加了内部政策讨论，“目前没有政策收紧的空间。”

周末公布的数据显示，中国1-2月工业增加值同比增长9.9%，升幅不及预期；1-2月社会消费品零售总额增长12.3%，为2004年以来同期最低升幅。这些数据让原本预期复苏步伐加快的人感到失望。中国经济连续七个季度减速后，在去年第四季才开始再度升温。

与此同时，2月居民消费价格指数(CPI)同比上升3.2%，升幅高于预期，且远超1月的2.0%，逼近政府设定的年通胀率3.5%。

曾任人行副行长和银监会主席的刘明康表示，人行的职责是实现国务院确定的整体经济目标。

除了通胀率之外，这些目标的关键指标还包括：全年GDP增幅达到7.5%，以及货币供应量增加13%。

决策者正面临两难局面：物价上涨侵蚀了政府希望借以推动经济增长的国民支出能力；但若采取措施遏制通胀，又可能冲击到他们竭力呵护的经济增长。

中国国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良十分清楚，人行在现阶段不能做哪些事情。

“近期内没有动用利率或存款准备金率政策工具的必要，”他对路透表示。

**束缚手脚**

这似乎令人行在平稳通胀压力方面，只能借助已在中国货币市场实验过的流动性管理工具，以及所谓的“窗口指导”来控制四大国有银行的新增信贷规模。

根据周末发布的数据，人行在2月显然已经在通过窗口指导贷款活动来抵御通胀压力。数据显示，银行2月新增人民币贷款从1月的1.07万亿(兆)元降至6,200亿元，远低于市场预期的7,500亿元。

不过，1-2月累计新增贷款折合成年率为10万亿元人民币，远超过中国国际经济交流中心高级研究员王军预计的央行2013年目标8.5-9万亿元。

从比例构成看，一季度通常是放贷的高峰期，因为银行着手配置贷款额度，随着额度用尽年底前放贷减缓。

“控通胀不会是今年经济工作的首要目标，对稳增长的关注可能还是更重一些。所以今年货币政策明显收紧的可能性也不是太大，”王军称。

**严格控制流动性**

在现任行长周小川的领导下，中国央行的影响力日益增强。但央行缺乏政策独立性意味着想要调整指标利率或人民币汇率，必须得到国务院批准。

不过，此前的市场化改革已经使得央行能够适当地严格控制金融体系的流动性，尽管省级政府呼吁出台积极的货币宽松措施来支持经济增长。

消息人士表示，虽然支持经济增长的声音占据上风，但政策讨论有可能转向。

去年政府审批通过价值大约1,500亿美元的基建项目，这导致房地产价格大涨并引发新一轮楼市投机。

在政府担忧全国各地城市中产阶级深受高房价困扰之时，房地产投机亮起了危险信号。

房价上涨无疑还会挫伤新兴消费阶层的支出能力，而政府寄望这部分人群在将来拉动经济成长。

“如果人行认为通胀还会上升，它有可能收紧政策，”一位颇具影响力的经济学家说。该人士为央行货币政策委员会成员，由于话题的敏感性要求匿名。

分析师认为，通胀率需要超过3.5%才能让央行收紧政策，形式可能是上调基准利率或银行准备金率。

尽管如此，这位央行委员对通胀近期能否升越该水准持怀疑态度。(完)

(译文审校 郑茵/王洋)

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