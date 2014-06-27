楼继伟：中国具备增长坚实基础 不会采取短期大规模刺激政策

路透北京6月26日 - 中国财政部部长楼继伟表示，把经济运行保持在合理区间，是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向，总体上看中国仍具备经济增长的坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策来推动经济增长。

人民日报周五援引他的话称，经济增速与过去相比有所放缓，既是国际大环境影响的结果，也是国内深层次矛盾凸显和经济由高速增长转向中高速增长的反映。要通过调结构、促转型、抓改革，通过减少审批事项、推进税制改革来释放经济活力，提高经济的潜在增速、质量和可持续性。

“今年实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字，保持一定的刺激力度，体现了政策的积极性；同时赤字率保持不变，体现了政策的稳定性和连续性，有利于经济持续健康发展和财政平稳运行。”楼继伟称。

中国年初确定的赤字率为2.1%左右，国内生产总值（GDP）增长目标7.5%.今年一季度GDP增幅为7.4%。

他在谈到财税体制改革时称，根据深化财税体制改革总体方案，将出台深化预算管理制度改革的措施，包括完善政府预算体系，积极推进预决算公开；建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理；加强财政收入管理，清理规范财税优惠政策，对于目前已有的优惠政策，到时限要清理，没有规定时限的要确定时限，限期取消。

今后对区域税收优惠政策，原则上不再开新口子，税收优惠政策统一由专门税收法律法规规定；优化财政支出结构，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，盘活财政存量资金；加强预算执行管理，强化财政支出绩效；规范地方政府债务管理，防范化解债务风险；完善转移支付制度，逐步提高一般性转移支付占比等。

在税收制度方面，当前税制改革的重点是推进增值税改革，完善消费税制度，加快资源税改革，建立环境保护税制度，加快房地产税立法并适时推进改革，逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制度，全面修订税收征管法。

在财政体制方面，在保持中央与地方收入格局大体不变的前提下，合理调整中央和地方收入划分，完善中央和地方事权和支出责任划分，健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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