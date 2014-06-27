楼继伟：中国具备增长坚实基础 不会采取短期大规模刺激政策

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月26日 - 中国财政部部长楼继伟表示，把经济运行保持在合理区间，是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向，总体上看中国仍具备经济增长的坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策来推动经济增长。
人民日报周五援引他的话称，经济增速与过去相比有所放缓，既是国际大环境影响的结果，也是国内深层次矛盾凸显和经济由高速增长转向中高速增长的反映。要通过调结构、促转型、抓改革，通过减少审批事项、推进税制改革来释放经济活力，提高经济的潜在增速、质量和可持续性。
“今年实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字，保持一定的刺激力度，体现了政策的积极性；同时赤字率保持不变，体现了政策的稳定性和连续性，有利于经济持续健康发展和财政平稳运行。”楼继伟称。
中国年初确定的赤字率为2.1%左右，国内生产总值（GDP）增长目标7.5%.今年一季度GDP增幅为7.4%。
他在谈到财税体制改革时称，根据深化财税体制改革总体方案，将出台深化预算管理制度改革的措施，包括完善政府预算体系，积极推进预决算公开；建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理；加强财政收入管理，清理规范财税优惠政策，对于目前已有的优惠政策，到时限要清理，没有规定时限的要确定时限，限期取消。
今后对区域税收优惠政策，原则上不再开新口子，税收优惠政策统一由专门税收法律法规规定；优化财政支出结构，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，盘活财政存量资金；加强预算执行管理，强化财政支出绩效；规范地方政府债务管理，防范化解债务风险；完善转移支付制度，逐步提高一般性转移支付占比等。
在税收制度方面，当前税制改革的重点是推进增值税改革，完善消费税制度，加快资源税改革，建立环境保护税制度，加快房地产税立法并适时推进改革，逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制度，全面修订税收征管法。
在财政体制方面，在保持中央与地方收入格局大体不变的前提下，合理调整中央和地方收入划分，完善中央和地方事权和支出责任划分，健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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