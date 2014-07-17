中国无需推出更多刺激经济措施 市场气氛向好--瑞士宝盛

路透香港7月17日 - 瑞士最大私人银行宝盛BAER.VX周四称，中国微刺激措施对改善经济作用逐渐见效，政府无需推出更多刺激措施，并预料市场投资气氛继续向好。
瑞士宝盛新兴市场经济师家帝文（Stefan Hofer）在记者会上称，受惠于中国政府自3月以来实施的一系列关于财政、货币及房地产的微刺激措施，中国经济正逐渐展现动力，预料在未来数季，市场对中国经济的看法好转，并因此有助于提升资产价值。
“经济改善加上通胀温和，政府无需要推出更多刺激措施。”他说，“在今年余下时间，市场气氛继续向好。”
他并称，中国市场重拾动力的转变自6月初当人民币从较低位回升时开始出现，意味着人民币结束此前两个多月的贬值，也反映出中国当局无意利用人民币贬值作为刺激增长的方法。
“中期而言人民币将会走强，估计未来12个月人民币兑美元将见6.05，短期在6.15的水平。”他说。
股市方面，瑞士宝盛中国及香港市场证券分析师黄兆麟称，该行维持对恒生指数.HSI合理估值25,500点之预测，较现水平有逾8%潜在升幅，预料下半年沪港通的推出会提高投资者的参与度，令港股交投量增加，而AH股的价值逐渐收窄。
“但投资A股市场的意欲或会更为明显，投资者或会偏好消费、医疗保健、新能源及资讯科技等行业的股票，因这些行业的股票在中国市场有较多选择。”他说。内地投资者对香港上市的知名中国互联网及澳门博彩股票较感兴趣。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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