分析师观点：中国经济要稳住 宽松会继续政策不会收

路透北京7月30日 - 中国社科院教授刘煜辉针对周永康事件和政治局中期定调的九点判断，全文如下：

是一份胜利宣言，还是一份新的宣战书？只有节点，没有终点，还有高潮？所以经济要稳住。宽松会继续，政策不会收，央行和中央的表趋势倾向扩张，资金供给向上。

依法治国中线效果指向“节制资本、节制权贵”，（资金）需求会内生收敛。明确了“慢撒气”的方式：不会靠外力挤压（紧缩政策、或周期性的市场力量的集中释放），而靠政治建设所产生的内生收敛。

宽松可以理解为：做手术（解决问题）要在购买医疗保险的状态下进行，摆脱硬着陆预期成为短期主流意见。

利率向下力量在中线呈逐步聚集的态势（难出现急速跳跃性的变化），不确定性在下降。所以“先债牛市，再股票”的场景出现的概率不大。概率更大的是债慢牛，股票正在经历“以预期切换引导”的估值修复。

应该重新审视金融股的估值。感觉有可能经历阴阳两界的估值切换。有点类似于欧洲2012-2013年场景。2012年7月，德拉吉 “不惜一切代价保卫欧元区”。以欧洲央行无限印钞权为保证，遏制了国债收益率这一风险传导链条核心的上升趋势，从而成为了欧债危机的转折点，并开启了股市上涨。

比较确切说法叫估值频道切换。一个将死之人，转为一个虚弱的正常人，未来能否强健尚无可知，但阴间估值转向阳间估值。

当然，中国和欧洲所处的时机和处境有所差别，中国央行尚处于“犹抱琵笆”的状态， 过程不会那么猛烈，但最终性质可能都一样。

研究者最容易犯的错误可能是，过于纠结于经济指标和政策剂量的大小，比方说量宽做了多少规模，能起多大作用。老实讲这些对于“处于预期和估值频道变换之中”的投资都没有价值。反危机政策精髓在于给出某种预期，让市场自有机制保持正常，而不出现负向反馈。现阶段预期的裂变是最重要的，其他都不重要。（完）

(整理 沈燕; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。