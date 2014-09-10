马骏：尽管房地产构成下行风险 但有政策保证经济稳定

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京9月10日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三在天津达沃斯论坛上表示，虽然房地产销售疲弱构成经济下行风险，但中国有政策来保证经济稳定发展。
马骏称，政府一些激励性的措施在投资方面产生了一些积极影响，特别是在铁路和住宅方面；但经济仍面临下行风险，房地产的投资可能会进一步的放缓。
“但是我认为中国还是有政策保证今后的经济发展是比较稳定的...尽管GDP的增长在过去几年有所放缓，我们的就业形势不错， ”他说，相关城市的失业率调查情况显示，失业率在下降。
中国总理李克强周二在天津达沃斯论坛表示，今年经济主要预期指标能够完成，并称保持宏观政策的稳定性和连续性，保持定力同时也继续有所作为。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。