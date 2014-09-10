马骏：尽管房地产构成下行风险 但有政策保证经济稳定

路透北京9月10日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三在天津达沃斯论坛上表示，虽然房地产销售疲弱构成经济下行风险，但中国有政策来保证经济稳定发展。

马骏称，政府一些激励性的措施在投资方面产生了一些积极影响，特别是在铁路和住宅方面；但经济仍面临下行风险，房地产的投资可能会进一步的放缓。

“但是我认为中国还是有政策保证今后的经济发展是比较稳定的...尽管GDP的增长在过去几年有所放缓，我们的就业形势不错， ”他说，相关城市的失业率调查情况显示，失业率在下降。

中国总理李克强周二在天津达沃斯论坛表示，今年经济主要预期指标能够完成，并称保持宏观政策的稳定性和连续性，保持定力同时也继续有所作为。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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