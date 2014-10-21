焦点：中国三季度经济持续放缓 政策宽松大方向不变

采写 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京10月21日 - 出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。鉴于当前政策面宽松力度不小，未来随着稳增长政策进一步落实，四季度经济可能大概率回暖。

产能过剩和房地产疲软仍是中国经济面临的重要阻力。分析人士预计，政策宽松大方向应维持不变，同时政府也将努力深化改革，以释放经济长期增长潜力。

“三季度数据比预期略好，尤其是工业增加值回到8%，减轻了外界对中国经济下行压力很大的担忧，但房地产的持续下滑对投资影响较大，”中国国际经济交流中心研究员王军称，“从三季度看实现全年的目标能确定，但这是在外界环境恶化的前提下实现的，是踮着脚尖够着实现经济目标的。”

他认为，中国目前的主要问题是制造业产能过剩和房地产市场回落，估计受房贷政策的提振四季度房地产投资会略有回暖，全年的GDP增幅估计会落在7.4%左右；政策基调也不会有大变化，继续落实三季度已出台的稳增长政策。

“这也为明年中国制订经济政策提供了一个借鉴，目标应适当调低，只须确定一个中线目标值，或将区间定的7-7.5%之间，这样政策的选择上也更主动一些，”王军称。

中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，高于路透调查预估中值7.2%；不过，9月规模以上工业增加值同比增长8%，较8月高出1.1个百分点，且优于路透调查预估中值7.5%。

统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长16.1%，创至少过去10年来最低水准，且低于路透调查预估中值16.3%；9月社会消费品零售总额同比增长11.6%，亦低于路透调查预估中值11.8%。

2011年以来中国季度GDP走势图表 link.reuters.com/web33w

中国CPI和GDP走势图 link.reuters.com/kep23w

中国工业增加值图表 link.reuters.com/xeb33w

“虽然三季度GDP的增速有所放缓，但就业和物价形势总体稳定，国民经济继续运行在合理区间，”国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上称，“关于四季度的经济走势，总的看法是经济继续保持平稳较快运行的可能性比较大。”

他并称，今年以来虽然经济增速略有放缓，但是在新常态下经济增长的结构在持续改善，增长的质量有所提高，整个经济应该说继续在向好的预期方向发展。

优于预期的三季度GDP和9月工业数据缓解投资者疑虑，亚洲股市得到提振，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS一度上涨约0.3%，澳元兑美元AUD=D4在数据公布后跳涨0.0025美元；不过中国国内股市沪综指.SSEC早盘逆势下滑0.27%。

**三季度GDP增速进一步放缓**

中国三季度GDP同比增长7.3%，创2009年一季度以来最低季度增速，当时为6.6%。这其中有高基数的影响，去年三季度增速7.8%为年内最高点；同时也受到投资和消费增速大幅放缓的拖累。

从投资分项看，三季度制造业、基建和地产全面回落，成为拉低工业和经济的主要拖累；消费方面，房地产下滑促使家具、家电和建材装潢等消费均放缓，同时“三公”消费和反腐的政策冲击仍发酵，限额以上单位消费品零售额增速继续放缓。

“三季度经济放缓一方面因去年同期基数高，另一方面因房地产下行拖累固定资产投资导致经济内生下行压力大，但随着经济政策转向稳增长，预计四季度经济增长略好于三季度，”民生证券宏观团队在数据点评报告中称。

但该券商也指出，从中长期看，经济最恶化的时刻远未过去。过去房地产繁荣留存的严重过剩的重工业产能将长期制约中国经济；只有等待产能逐渐出清、风险暴露干净之后，经济才有可能迎来长周期繁荣。

统计局数据显示，9月钢材产量同比增速1.7%，为至少过去一年来最低水准；水泥产量同比下降2.2%，为至少过去一年来首次为负；让人略感宽慰的是，9月发电量同比增长4.1%，8月时为下降2.2%。

“三季度GDP7.3%跟最新预期是一致的，8月估计是年内低点，后面会有所回升。未来受基数效应、稳增长政策进一步落实、基础设施投资加快等推动，预计四季度增速会比三季度再高一些，7.4%是有可能的，”中信证券首席宏观经济学家诸建芳称。

国务院总理李克强日前表示，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；经济有波动是难免的、但仍在合理区间，而且政策工具箱储备还很充足。

**政策宽松大方向不变**

三季度以来，中国经济呈现进一步疲态，8月工业增速一度降至6.9%的近六年最低水准。经济下行压力不减，都要求政策面持续宽松来稳增长，并为改革保驾护航。

光大证券首席宏观分析师徐高认为，经济下行压力仍非常大，投资增速下滑比预期更厉害些，地产投资增速亦降得非常低，整个投资下滑的态势并没有稳住，四季度内需还是处于比较疲弱的态势，还需要更多政策措施加以扶持。

“相信政策在四季度仍然会维持宽松的基调，尤其是货币政策方面预计会有更多的宽松举措推出，譬如正回购利率还有进一步下调空间，”他表示，把政策因素考虑进来，相信四季度经济会有略有回升至7.4%，全年应能达到7.4%。

为拉低社会融资成本，中国央行持续“放水”，上周不仅年内第三次下调正回购利率，还向数家股份制商业银行提供2,000亿元人民币常备借贷便利工具（SLF）资金。

而为了更好发挥投资对稳增长的关键性作用，国家发改委上周表示要加快水利工程投资计划下达进度；楼市松绑也在继续，在绝大多数城市取消“限购”之后，放松“限贷”也在加紧谋划中，住建部也已经出台新规支持住房公积金缴存职工购买首套和改善型自住住房。

"考虑到房地产销售回落对相关投资和消费的滞后影响，政策还是有必要保持宽松基调，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称，一方面应通过改革如破除垄断等来稳增长，另一方面在物价压力不大的情况下，应及早降息，有效降低全社会的融资成本。(完)

(审校 杨淑祯)

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