中国经济：消息人士称经济季度增长7%是新领导层的底线

(本文由路透中文网编译提供)

记者 药朝清

路透北京6月7日 - 消息人士称，中国新的领导层对经济放缓有更大的容忍度，可能会容忍经济季度增长率放缓至7%，才会出台新的经济刺激政策。

中国正朝着消费拉动经济增长的模式过渡，国家主席习近平和国务院总理李克强均曾表示经济增长步伐应适当放缓。

但现在还不清楚习近平和李克强是否为经济增长划出了明确底线，金融市场颇费思量，纷纷揣测政府将如何应对一连串疲弱经济数据。

参与政策讨论的政府智库经济学家称，对习李而言，经济增长率底线可能是7%。而前任领导班子的心理底线可能在7.5%至8%。

中国国际经济交流中心经济学家张永军称，新领导层对经济放缓的容忍度肯定超过了前任。

他说：“他们（新领导层）的容忍度比上届政府肯定高了，他们认识到潜在经济增长率下来了。就是说能容忍最低经济增长速度的容忍线下移了，可能在7%。”

这并不意味着习李放弃了经济年增7.5%的目标。政府经济学家称，如果有迹象表明该目标面临威胁，政府将有所行动。

今年第一季中国经济增长率放缓至7.7%，其他疲弱经济数据亦加深对第二季经济进一步减速的疑虑。中国将于下周发布5月经济数据。

很少有经济学家预计第二季经济增幅会低于7%，多数经济学家认为，由于人行保持相对宽松的货币政策，今年的全年经济增长目标应可实现。

但习李对经济增长放缓的容忍度，向金融市场传递出了较明确的讯号，即只有当经济放缓程度更严重时，政府才会批准新的经济刺激措施，且政府非常重视经济结构调整。此前，许多投资者认为领导层对经济增长放缓的心理底线在7.5%。

中国经济正由投资和出口推动向消费推动转型。经历30年两位数的经济扩张后，中国已成为全球第二大经济体，去年经济增长率大幅放缓至7.8%，为13年来最低增幅。

去年11月，当时还是副总理的李克强就强调不应盲目追求GDP增长。他指出，经济可能会经历温和增长阶段，很难长期保持两位数增长。

中国国家信息中心首席经济师祝宝良称：“只要就业形势没有出问题，他们（领导层）就不着急。如果就业不行，那可能就得采取行动了。”

中国官方数据显示，今年第一季中国新增340万个就业岗位，同比略增。

但据中国媒体报道，今年有近700万高校毕业生进入就业市场，同比增加了19万人。

此外统计局数据显示，用人单位对农民工的需求趋于疲弱，2012年农民工平均工资仅增长11.8%，远低于2011年21.2%的增幅。

新的领导层对出台新刺激政策保持更为审慎的态度，一定程度上也归因于此前4万亿元经济刺激政策留下了庞大债务。

4万亿元经济刺激政策引发借贷热潮，这助燃了楼市泡沫，且地方政府债务负担沉重。评级机构惠誉估计中国地方政府债务高达13万亿元人民币，相当于GDP的四分之一，中国政府统计的数据则为10.7万亿元。

中国社科院经济学家张斌认为，新领导层眼下重心是改革经济，而非刺激经济。

但分析人士也指出，倘若经济大幅放缓，政府还是可能出台经济刺激措施，譬如加大交通基础设施投资等。(完)