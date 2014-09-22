中国高层领导人优先推进改革，定向刺激政策随行

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月18日(记者 药朝清) - 中国高层领导人上月齐聚北戴河，他们一致认为年底前经济工作的重点将是推进改革，优先于出台刺激增长措施，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实。

据了解内部讨论会情况的政策人士称，这意味着不大可能出台重大刺激举措，比如下调指标利率或银行存准率，但是一旦失业率上升，政府也做好了干预的准备。

消息人士称，这一转变反映出中国国家主席习近平有关“新常态”的提法正在对决策过程产生深远影响。“新常态”是指在经历了过去30年经济井喷式增长后，中国应该适应相对较缓的经济增速。

国家发改委的一名经济学家表示：“改革反腐的优先级是明显高于短期政策调整。”

这位要求匿名的经济学家称：“在大的政治周期下，整个经济思维有所变化。”

消息人士称，政府的底线就是稳定就业以及不发生大范围的债务违约；在这种情况下，今年经济增长7.3%-7.4%是可以接受的，中国政府可能会下调2015年的增长目标。

这一立场在过去一周也遭受了考验。数据显示， 中国8月工业生产同比增速降至近六年低点，房价连续第四个月下滑，其他数据也印证经济增长动力不足。

中国8月还面临资本外流。路透根据央行数据的计算显示，中国8月金融机构外汇占款环比减少311亿元人民币。

媒体本周报导称，人行将对五大商业银行实施5,000亿元SLF（常备借贷便利）操作。

这笔资金将有助于保持市场在国庆假期前的流动性，化解新股发行以及中国银监会对商业银行月末存款偏离度管理新规的影响。

中国社科院高级经济学家张斌表示：“年内降息和全面降准不见得（会有）。”

“经济数据差不见得是坏事， 结构调整中这是很难避免的。”

**定向措施**

中国第一季经济增长放缓至7.4%，触及了18个月低点，4月政策面开始从推进改革向促进经济增长倾斜，刺激性政策提振了第二季度增长，但经济活动随后再次走软。

消息人士称，鉴于就业市场平稳，服务业表现出相对的韧性，最新一轮的疲弱数据并未令决策者感到紧张不安。改革的目标之一就是让消费和服务业成为推动经济增长的更强大动力。

今年前八个月，中国新增就业岗位970万个，同比增加逾10万，几乎实现了年度目标。

交通银行首席经济学家连平表示：“就业比增长更重要，现在增长数据不好，但就业还不错。”

除了继续注入资金，人行可能将定向降准扩大至规模更大的银行，或者使用“抵押补充贷款”工具使选定的目标银行获得贷款。

**改革与反腐**

中国制定深化改革的蓝图已经将近一年，中国政府面临交出成绩单的压力。最近几周，中国政府公布了改革财政体系和国有企业的计划。

为避免损及经济增长，中国政府在推动重大改革时依然小心谨慎。一名分析师称，因担心推高实体经济的融资成本，期待已久的银行利率市场化改革已被再度推后。

习近平还发起了全面的反腐败斗争，称腐败问题事关中共的生死存亡。

反腐败运动导致奢侈品行业和高端餐饮业的销售受到重创，也让地方政府上马新投资项目的热情冷却下来。

中国人民大学重阳金融研究院经济学家赵亚赟表示：“过于激进的改革也不会被政府所接受。世界上所有政府都是想让经济软着陆的。”（完）