中国央行：继续实施稳健货币政策，维持信贷和社会融资合理增长-声明

路透北京10月5日 - 中国人民银行周日表示，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷和社会融资的合理增长。

央行在货币政策委员会2014年第三季度例会的声明中称，将继续实施稳健的货币政策，并一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。