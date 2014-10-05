中国央行：继续实施稳健货币政策，维持信贷和社会融资合理增长-声明

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京10月5日 - 中国人民银行周日表示，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷和社会融资的合理增长。
央行在货币政策委员会2014年第三季度例会的声明中称，将继续实施稳健的货币政策，并一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。
会议认为，当前中国经济运行仍处在合理区间。
今年中国经济增长动能出现放缓迹象，决策者推出了一系列刺激政策。(完)
(编译 李春喜; 审校 张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。