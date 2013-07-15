中国经济增速放缓 但政府推进改革力度不减

图为北京交通高峰时段三环路国贸桥上的车流。 REUTERS/Jason Lee

路透北京7月15日（记者 药朝清） - 中国改革派领导人为推进长期改革，较以往更愿意提高对经济增长放缓痛苦的耐受程度，尽管长期增长放缓引发了对放松货币政策的呼吁。

上周公布的6月贸易数据表现低迷，今年中国经济增速可能降至20多年来的低点，引发了市场人士对出台新的经济刺激政策的议论。中国国务院总理李克强有关经济增长率和就业水平不滑出“下限”的谈话更助长了外界对刺激政策的臆测。

然而，中国政府并没有改变主意的计划。

分析师称，金融市场可能低估了领导层对增长放缓的容忍程度。中国试图降低经济对出口和投资的依赖，通过改革和放松监管鼓励消费增长。

中国国际经济交流中心资深经济学家徐洪才指出，改革仍是关注的焦点，下调利率或银行存款准备金率的可能性不大。以前经济不好的时候，地方政府会向中央政府要钱。现在他们不得不接受改革，因为中央政府不会给钱。

中国财政部长楼继伟上周发表的评论似乎支持了这种看法，暗示政府不会如以往那样实施刺激措施。

中国新闻社引述楼继伟的话报道称，结构调整是痛苦的事，想要非常舒服、保持非常高的增长，对于结构调整是不可能的。

新华社周五报道，楼继伟称2013年的增长目标为7%，低于官方此前设定的7.5%。随后新华社更正了该报道中楼继伟所称的增长目标为7.5%。政府关于经济增长的底线令人感到迷惑。

经过长达30年的两位数增长之后，中国经济已经开始放缓。

法国兴业银行中国经济学家姚炜指出，即使经济增长数据再次出现负面的情况，政府的政策立场也不会立即改变。

很多分析师认为，如果某个季度的经济同比增长速度低于7%，政府会支持经济。

但是Capital Economics表示，中国政府不再过分在意目标，2013年的增长目标为7.5%左右，而非严格的7.5%。

Capital Economics在报告中指出，如果楼继伟有些迷惑，这或许告诉我们应该如何严格地解读年度增长目标。官员们对经济增速达标的关切程度或许不如以往了。

如果失业率突然增加，政府的想法可能改变。政府官员现在称就业稳定，因服务业增长迅速，而人口结构的变化降低了农村剩余劳动力数量。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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