路透调查：2016年中国经济增速料放缓至6.5% 央行料再祭出政策支持

图为2015年12月拍摄的北京CBD街景。 REUTERS/Jason Lee

路透北京7月21日 - 一项路透调查显示，中国今年经济增速料放缓至6.5%，即政府目标区间的低端，尽管政府加大支出，而且央行料进一步放松政策，阻止经济出现更大程度地放缓。

疲弱出口及大规模工业产能过剩的持续压力，加剧政策制定者面临的风险。他们殷切希望确保就业增长，同时又竭力避免不断膨胀的债务造成更严重的后果。

“经济仍面临结构性问题，例如房地产供大于求以及产能过剩等。对于投资的任何政策刺激，都不会是无限期的，经济增长终将恢复下行态势，”野村分析师在近期发表的一份研报中称。

路透过去一周对60位分析师调查的预期中值显示，中国2016年经济增幅料为6.5%，创25年来最低，而随着今年稍早支撑经济增长的楼市复苏动能减弱，预计2017年经济增速将进一步放缓至6.3%。

这些预期与4月份调查的预测相同。

调查中对今年GDP增幅的最高预估值为6.8%。最低为6.0%。

政府将今年的经济增长目标定在6.5-7%。去年经济实际增长率为6.9%。

中国国家统计局上周称，二季度GDP同比增长6.7%，略好于预期，与一季度增速持平。

虽对中国经济硬着陆的担忧已经减弱，但民间投资增长仍处于纪录低点，使得经济越发要仰赖政府支持。对于政府主导的增长陷入效率和增长潜力降低恶性循环的担忧在加剧。

6月中国房地产业显露疲弱迹象，房地产投资增长连续第二个月降温。

6月中国很多城市的房价涨幅出现放缓，令人越发认为目前楼市的景气周期或触顶。

中国央行自10月以来一直未进行降息。但分析师认为，若经济进一步放缓，中国人民银行在2017年第一季之前可能将指标利率再下调25个基点。

他们还预计中国人民银行在2016年底之前将银行存款准备金率下调75个基点。

4月时受访分析师预计中国央行今年将降息25个基点，并共降准150个基点。

中国央行自2014年11月以来已经六次下调贷款利率至4.35%，并已将银行存款准备金率降至17%。

分析师还预计，中国2016年和2017年平均通胀年率均为2%，凸显增长前景低迷。中国2016年上半年通胀率为1.9%。(完)