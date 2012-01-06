中国猪肉价或成全球经济"晴雨表"

2008年10月10日在安徽合肥拍到的资料图片。 REUTERS/Jianan Yu

路透北京1月6日电（记者 Nick Edwards）---中国猪肉价格或很快与美国就业率一样，成为全球最受关注的经济指标。

国际投资者对中国内需日益关注，将其视为全球经济形势的重要指标。

而关注内需的最佳途径，莫过於追踪主要食品价格。中国GDP年增率的40%是由消费贡献，而主要食品价格上涨，直接影响可支配消费支出。

纽约High Frequency Economics首席经济学家温伯格（Carl Weinberg）称，食品价格涨幅下降或放缓，对消费者来说是喜讯。

他对路透表示："我认为，中国不存在人们担心的衰退风险，也不需要任何刺激举措。"

温伯格计算指出，去年7月至11月，随着居民消费价格指数从三年高位回落，中国消费者实际可支配收入至少增长1.8%，促使可支配开支增长0.9%。

这表明，中国工厂将提高产能，以满足国内消费力的增加，食品价格涨幅放缓成为推动GDP和总需求增长最重要的因素。

温伯格称："食品价格上涨放缓，是一个大规模的刺激经济因素，比政府调整货币政策产生更大刺激力度。"

抑制通胀是中国的当务之急，价格上涨往往带来抗议和社会动荡。

猪肉价格上涨持续推高中国通胀水平。尽管猪肉价格仅占中国CPI的3%，但猪肉是中国人最喜欢的肉类产品，猪肉价格对消费者通胀预期有重大影响。

2008年全球金融危机冲击各国市场和消费者信心，中国因而出台4万亿元经济刺激计划。而就在数周前，中国政府的经济政策还是围绕在如何抑制该计划所带来的通胀负效应。

中国去年通胀率高於官方4%的目标，这是中国政府目前仅进行政策微调，以应对GDP增幅放缓的一个关键原因。

经济学家预计，去年第四季度中国经济增长率或低於9%，连续四个季度放缓。这促使扩大内需更为关键。

中国商务部周四称，去年中国贸易顺差继续缩窄，占GDP的比例降至2%。

**外需锐减**

2008/09全球金融危机导致国际市场需求接连减弱，再加上欧债危机加深，使中国政府更加坚定改善经济对出口依赖的决心。而要达到目的，就需要扩大内需。

南非标准银行驻北京中国经济学家史蒂芬（Jeremy Stevens）称："过去两年，中国创造的内需市场（2.4万亿美元）是欧元区（1.2万亿美元）的两倍。未来两年，中国创造的内需很可能高於欧美创造的内需总和。"

花旗银行分析师认为，中国城市化进程将推动销售增长和零售业利润。根据中国"十二五"计划，到2015年中国城镇化率将达到51.5%。

但内需缓解出口放缓冲击的同时，美中不足的是中国房价持续下跌。

伦敦Berenberg Bank经济学家在研究报告中称："中国未来内需增长的潜力无限。"

"越来越多的家庭加入城市中产阶级，储蓄和消费习惯逐渐向发达国家靠拢。只要不出现重大政治危机，中国看似仍将是世界经济增长的引擎。"（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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