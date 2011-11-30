中国将上调贫困线至2,300元--报导

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月29日电---新华社周二报导称，中国将以农民人均纯收入2,300元作为新的国家扶贫标准，约合每人每天约1美元。
据国内研究人员和分析人士，新扶贫标准相对於现行的1,274元提高了近一倍，可能使贫困人口官方数字增加至1亿或更多，从而使中央政府对贫困家庭及地方政府提供新的补助。
北京师范大学教授李实此前接受国内媒体采访时称，若扶贫标准上调至2,000元，中国贫困人口将达到1.3亿。
一些国内学者曾表示，中国刻意保持较低的扶贫标准，以放大其脱贫工作的成就。随着中国财政收入的增加，政府似乎已准备好将更多人纳入贫困补助体系。
新标准比现有标准提高了92%，但仍未达到世界银行日均1.25美元的标准，也远远低於美国三口之家年均17,347美元的标准。
根据国家统计部门数据，2010年，农民年均人均收入为5,919元，比2009年高14.9%。农村最贫困的20%的家庭2010年人均收入仅为1,869元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。