发改委发布传统基建PPP工作导则 禁止限制或歧视民间资本

路透北京10月27日 - 中国国家发展改革委周四发布工作导则，进一步规范传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目操作流程，表示在遴选社会资本方时，禁止排斥、限制或歧视民间资本和外商投资。

发改委网站刊登通知称，本导则适用于在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业以及重大市政工程等传统基础设施领域采用PPP模式的项目。

导则提出，各级发改委和主管部门，在投资项目在线审批监管平台（重大建设项目库）基础上，建立各地区各行业传统基础设施PPP项目库，并统一纳入国家发改委传统基础设施PPP项目库，建立贯通各地区各部门的传统基础设施PPP项目信息平台。

对于列入项目库的项目，实行动态管理、滚动实施、分批推进。对于需要当年推进实施的PPP项目，应纳入各地区各行业PPP项目年度实施计划。需要使用各类政府投资资金的传统基础设施PPP项目，应当纳入三年滚动政府投资计划。

在PPP项目实施方案编制当中，应重视征询潜在社会资本方的意见和建议。要重视引导社会资本方形成合理的收益预期，建立主要依靠市场的投资回报机制。

在遴选社会资本方资格要求及评标标准设定等方面，要客观、公正、详细、透明，禁止排斥、限制或歧视民间资本和外商投资。鼓励社会资本方成立联合体投标。鼓励设立混合所有制项目公司。

融资方面，PPP项目融资责任由项目公司或社会资本方承担，当地政府及其相关部门不应为项目公司或社会资本方的融资提供担保。项目公司或社会资本方未按照PPP项目合同约定完成融资的，政府方可依法提出履约要求，必要时可提出终止PPP项目合同。

该导则自周一(24日)印发之日起施行。

中国证券网报导称，国家发改委投资司、全国工商联经济部日前共同召开2016民营企业PPP投资项目推介会，向民营企业推介了668个、总投资约1.14万亿元人民币的传统基础设施领域PPP项目。（完）