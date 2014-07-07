李克强：二季度较一季度有所改善 继续加强预调微调（更新版）

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路透北京7月7日 - 中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。

他在和德国总理默克尔会谈后的记者会上并宣布，中德两国将建立高级别财金对话机制，而且中国将向德国提供800亿元人民币的RQFII（人民币境外合格机构投资者）额度。

“中国有能力、有条件继续使经济运行保持在合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标任务，”新华社援引李克强的讲话称。

他指出，今年以来面对经济下行压力，中国政府保持定力、不搞强刺激，而是在区间调控基础上加强定向调控，使经济保持平稳运行，经济增长、就业和物价涨幅等主要指标都保持在合理区间。

“将继续加强预调微调，实施定向调控，一是激发市场活力，二是增加公共产品有效供给，三是支持实体经济发展，”李克强说。

中国2014年GDP增长目标设定在7.5%左右。今年一季度经济增速仅有7.4%，为2012年三季度以来最低水平。经济下行压力加大，令市场对中国能否实现今年增长目标持有疑虑。

中国国家统计局定于7月16日公布二季度GDP和工业、投资及消费数据。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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