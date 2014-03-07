中国经济产能去化进入关键期 A股下行压力加大-中信

路透北京3月7日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周五发布报告认为，当前经济转型将导致产能永久性过剩，去产能阶段将持续至2016年。目前产能去化进入关键期，投资、经济增速趋势性下降将加大A股下行压力。

报告分析称，当前居民消费开始向享受型阶段转变，当前产能周期向下一个周期的更替，是工业经济向服务经济转型背景下的周期更替。因此工业领域自2001年以来建立起的庞大产能，将是永久性过剩。

“我们认为产能去化在2014年进入关键期，这将对投资、GDP及传统行业造成严重冲击。股市一般追随产能周期运行，...这意味着2014年A股市场下行压力将加大。”报告分析认为。

报告同时指出，周期更替中的产能过剩是长期性过剩，决定去产能阶段将比较持久。从以往经验看，这次去产能可能持续至2016/2017年。由于中央已经把化解产能过剩列为主要经济问题，去产能可能会在2016年左右提前结束。

报告并称，综合来看，未来几年的产能去化阶段，中国GDP年均增速可能会降至在6.5%左右。产能去化将对经济金融产生实际冲击，而且目前尚看不到产能去化行将结束的任何迹象。

中国股市沪综指.SSEC本周呈震荡走势，因两会召开，盘中屡现通过拉高权重股制造维稳反弹行情；不过技术面显示，大盘难以稳居2,060点之上，下跌动量逐渐积聚，两会下周四便告结束，此维稳行情料难持久。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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