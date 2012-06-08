分析：放宽楼市调控政策成中国保护经济的最後手段

路透北京6月7日电(记者 Langi Chiang/Nick Edwards)---中国政府任何放宽对投资购房限制的举动都会是一个明确的信号，即政府担心中国经济出现急刹车，希望借孤注一掷的措施来避免推行刺激计划。

中国2009-2010年的4万亿元经济刺激计划引发楼市狂热，迫使中国政府随後打击投机性房地产交易，国务院总理温家宝本人承诺要在楼市价格回归合理水平前保证政策落实到位。

中国政府决心避免重蹈覆辙，因而只要就业率保持稳定，政府准备继续推行楼市限购政策并牺牲经济成长。

这就意味着取消楼市限制很可能是中国政府在不推行刺激政策情况下而保证经济正常运行的最後“杀手锏 ”。中国上次推行的刺激政策引发投机泡沫，并导致地方政府债务和银行不良贷款膨胀。

瑞穗证券亚洲公司(Mizuho Securities Asia Ltd)驻香港经济学家沈建光对路透表示：“直接放宽楼市限制应该是留作最後手段，政府现在不急着采取此着。”

自2011年秋天以来，到目前为止，中国政府一直在实施温和的货币和财政政策。

5月中公布的经济数据出人意料地疲软，意味着中国经济开始步入自1999年以来高速增长以来成长最缓的一年。经济增长的疲软目前导致计划中的基础设施投资收紧，及政府对关键领域消费开支进行小规模刺激。

瑞信经济学家陶冬在致客户信中表示：“尽管政策基调听起来更紧张了一些，但还不至于到2009年那种‘恐慌’程度。”

中国政府5月23日决定“稳定并严格实施房地产行业的宏观调控措施”，再次说明无论市场如何大胆揣度楼市调控政策的未来，中国的就业和经济增长远远未到最差境况。

新华社本周援引住建部一名官员的说法报导称，购买第二套、第三套房的限制以及差别化住房信贷税收政策不太可能会放松。

中国政府不愿放松楼市调控政策是可以理解的，因2009-10年的刺激政策遗留下10.7万亿元的地方债、推高通胀水平至三年峰值，并使主要城市的房价在短短数月内翻倍。

但作为政府微调政策的一部分，限购政策的微调措施已经启动。

很多地方政府一直在调整政策，刺激楼市交易。扬州则对购买全装修房的家庭提供现金补贴，且这一做法得到了住建部的默许。

但只有直接取消楼市限制政策，才意味着中国经济政策的“急转弯”，亦是中国经济进一步低迷的一个迹象。

国务院总理温家宝本人多次承诺要让房价回归合理水平。

这位即将卸任的领导人在3月份的一次会议上表示，听到民众对楼市调控政策的批评，他感到很失望。

里昂证券(CLSA)中国宏观策略师安迪·罗斯曼(Andy Rothman)对路透表示：“完全取消楼市调控措施基本不太可能，特别是考虑到2009年的刺激政策後的房价疯涨状况。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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