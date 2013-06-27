中国国务院研究部署加快棚户区改造

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京6月26日 - 中国国务院周三召开常务会议，研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。
会议决定，今后5年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区约1,000万户，其中2013年改造304万户。
会议认为，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。
会议要求抓好其他保障房的建设、分配和管理，做好房地产市场调控，促进房地产市场健康发展。
会议称：“很多方面如棚户区改造等，不但能实现百姓改善生活的盼头，而且能接续形成新的经济增长点。”
会议强调，要进一步强化政策支持。一是增加财政投入。二是引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持。符合规定的企业可发行专项用于棚户区改造项目的企业债券或中期票据。三是对企业用于政府统一组织的棚户区改造支出，准予在所得税前扣除。
会议还称要加大供地支持，将棚户区改造安置住房用地纳入当地土地供应计划优先安排。（完）
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。