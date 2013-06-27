中国国务院研究部署加快棚户区改造

会议决定，今后5年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区约1,000万户，其中2013年改造304万户。

会议强调，要进一步强化政策支持。一是增加财政投入。二是引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持。符合规定的企业可发行专项用于棚户区改造项目的企业债券或中期票据。三是对企业用于政府统一组织的棚户区改造支出，准予在所得税前扣除。