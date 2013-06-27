版本:
中国
中国财经 | 2013年 6月 27日 星期四 12:25 BJT

中国国务院研究部署加快棚户区改造

路透北京6月26日 - 中国国务院周三召开常务会议，研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。

会议决定，今后5年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区约1,000万户，其中2013年改造304万户。

会议认为，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。

会议要求抓好其他保障房的建设、分配和管理，做好房地产市场调控，促进房地产市场健康发展。

会议称：“很多方面如棚户区改造等，不但能实现百姓改善生活的盼头，而且能接续形成新的经济增长点。”

会议强调，要进一步强化政策支持。一是增加财政投入。二是引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持。符合规定的企业可发行专项用于棚户区改造项目的企业债券或中期票据。三是对企业用于政府统一组织的棚户区改造支出，准予在所得税前扣除。

会议还称要加大供地支持，将棚户区改造安置住房用地纳入当地土地供应计划优先安排。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐