中资银行态度谨慎 或令楼市松绑组合拳效果大打折扣

图为云南昆明一处在建的住宅楼项目。 REUTERS/Stringer

路透上海3月31日 （记者 Engen Tham） - 中国政府周一释出房地产松绑政策，股市反应热烈，但银行业者却对楼市新政带来的风险疑虑重重。

因担忧楼市持续走弱，拖累整体经济，中国央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策。

当局希望通过降低购房贷款门槛提振楼市复苏。

但对于负责传递政策优惠的银行来说，购房者的获益在某种程度上是以银行承担风险为代价的。

来自中国国有四大商业银行的一名信贷主管称，现在我们面临的困难是首付降低，增加了银行的危险，并称这是个杠杆问题。

他还称，不会向信誉较低的人借贷，银行现如今会对贷款人进行诸多背景调查，而且标准愈加严格。

其他两家银行的人员也表示，将遵循新政策，降低二套房首付，但称这几乎是银行能做的极限，而不太可能进一步降低房贷利率。

另一家中型银行的人士表示，即便在70%首付的情况下都已经是赔本生意，所以不太可能降低房贷利率。

随着中国经济减速，中国最大的几家银行最近都披露净利润增速下滑，不良贷款率集体回升，令他们更加担心新政将增加他们在房市等更脆弱的经济领域的风险敞口。

大量待售房屋库存可能拖累销售增长，令房价和新投资承压。

“当前的刺激措施能否提振楼市仍待观察。尽管如此，我们越发清楚地看到经济增长再次成为中国最高决策者的首要关注点，”新加坡华侨银行的经济学家在一份研究报告中说道，并预计今年二季度中国推出更多降息和其他宽松措施的可能性增加。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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