焦点：中国楼市政策“组合拳”在银行方面遇冷

图为北京CBD一景。 REUTERS/David Gray

路透北京4月21日（记者 许贵卿/Clark Li） - 中国支持房地产市场的政策“组合拳”遇到了不太可能的敌人：银行。

中国当局想方设法提振低迷的房地产市场以稳增长，但银行对坏账的担忧与日俱增，并未采取提供房贷利率优惠、调降房贷首付比例等举措。

中国国有银行展示独立做法的时机很尴尬。银行只在有商业意义时提供贷款，这对改革以发展市场经济的中国而言无异于“造反”。

但银行的立场意味着相关政策无法传递到实体经济。中国房地产市场占经济总量的比例达15%左右，对阻止中国经济丧失增长动力至关重要。

一家在中国排名前十的银行人员解释其所在银行不愿贷款的原因时表示。这很难，因为（银行的）利润率已经受到挤压，在市场上没有太大的差别，因此（银行）将重点放在资本成本是多少方面。

该银行人员指的是银行利用自身品牌在市场竞争方面存在的困难。

中国人民银行周日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施，自周一（4月20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。此前出炉的数据显示，中国一季度GDP增长7%，增幅触及六年低点，房地产开发投资增速亦放缓至2009年初以来的最低水平。

中国人民银行此前曾在2月较小幅度的降准，还分别在去年11月和今年2月两度降息。

中国当局还出台了支持楼市的具体措施。中国人民银行和银监会在去年9月宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。

但中国垂直金融搜索平台--融360上月对12个城市200家银行分支的一项调查显示，没有银行执行首套房贷七折利率优惠或二套房贷利率优惠的政策。

调查显示，银行不仅没有对二套房贷提供利率优惠，而且大多数银行的二套房贷利率还高于基准水平。

“大银行不调降（房贷）利率，是因为他们不太在乎房贷，”深圳一家房地产开发公司的企业融资业务主管说。由于无权向媒体谈及此事，此人要求匿名。

“银行追求高投资回报，因此他们更愿投资股市。”

中国央行周日的降准举措是否足以促使更多银行贷款流向房地产领域，仍需拭目以待。

“与其他贷款相比，中国房贷违约情况相对较少，但银行在过去一两年对房地产行业的看法变得更谨慎，”世邦魏理仕中国区研究部执行董事陈仲伟说。

陈仲伟称，大多数银行到目前为止都没有提供房贷利率优惠政策，这与2009年银行纷纷调降首套及二套房贷利率的情况不同。

当时，银行之所以信心满满，是因为有政府大规模的刺激政策支持。此外，他们还认为政府会为坏账负责。

但陈仲伟称：“周日降准后，应该很快就会出现房贷利率优惠。我们希望部分流动性能够流入到房地产行业。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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