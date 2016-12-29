樊纲称中国开征房产税不应有障碍

路透北京12月28日 - 财金媒体财新网周三援引中国央行货币政策委员会委员樊纲称，中国需要开征房产税，来控制不断上涨的房价和缩小贫富差距。

樊纲指出，推迟开征房产税的原因包括来自既得利益群体的阻力和土地财政模式下央地关系没理清。

路透根据国家统计局公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅（包括新建商品住宅和保障房）销售价格同比升12.6%，涨幅较上月的12.3%有所扩大；但环比涨幅连续两个月收窄，自10月的1.1%降至0.6%。

上海等热点城市11月继续升级调控，中央经济工作会议强调“房子是用来住的，不是用来炒的”，种种迹象表明，决策层对房地产为代表的资产泡沫甚为担忧，未来政策从紧是大趋势。

“(开征房产税)迄今为止没有列入国务院的议事日程，我就不明白为什么推不下去，已经10多年了。”樊纲表示。

他称，在中国征房产税还有另一个意义。中国目前没有对任何财产收税，税负全压在收入流上，包括股市里赚的钱也不征税。

樊纲对财新记者表示，“若不开征房产税和资本利得税，中国的贫富差距问题在当前形势下没法缓解”。这个问题应该马上引起高度重视，不然贫富差距会越来越恶化。

身兼中国经济体制改革研究会国民经济研究所所长的樊纲在不久前于清华大学举行的“房地产两极分化与‘城镇化’战略的再思考 ”演讲中表达了上述观点。(完)