北京强化通州楼市限购 分析师预计其他城市或不会跟进

路透北京8月17日 - 北京通州区房价大幅攀升促使当局出台更严格的商品房限购新规，抑制市场的投机行为，这同时也令人担心一些大城市可能也将收紧限购措施。

一年来楼市下滑对经济增长构成拖累，尽管较小城市楼市依然低迷，但是有人担心一些大城市的楼市泡沫正在形成。

然而，分析师指出，其他城市可能不会仿效通州的做法，因通州的房价是受其将成为北京市行政副中心的预期推动的。

北京市住建委上周五晚在官网发布的《关于加强通州区商品住房销售管理的通知》称，已拥有1套住房、无法提供在通州区落户满3年及近3年在通州区连续缴纳社会保险和个人所得税证明的本市户籍居民家庭，将暂停向其出售通州区商品住房。

此外，无法提供近3年在通州区连续缴纳社会保险和个人所得税缴纳证明的非本市户籍居民家庭，也不得购房。

此前，在通州买房不需要提供近3年在通州区连续缴纳社会保险和个人所得税缴纳证明，也不需要提供在通州区的户籍证明。

分析师称，较小规模的城市楼市依然表现不振。

巴克莱的地产分析师在报告中认为，这并非预示着有利的政策在短期内将发生逆转，尤其是在较小规模的城市。

北京楼市限购总是比其他城市更加严格，拥有当地户籍的居民家庭仅允许拥有不超过两套商品房，能够提供5年在北京连续缴纳社会保险和个人所得税缴纳证明的非本市户籍居民家庭仅允许购买1套商品房。

为了刺激经济摆脱放缓趋势，去年部分城市放松了楼市限购政策，仅有四个一线城市维持限购不变。

尽管较大城市最近几个月房屋销售和价格出现改善，较小城市的房屋库存居高不下仍令市场承压。

中国周二将公布全国70个大中城市7月房价数据，分析师预计，随着楼市销售和市场人气改善，房价环比将进一步回升。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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