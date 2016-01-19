中国12月商品房价强劲上扬 掩盖库存大问题

图为中国深圳的公寓楼。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京/香港1月18日 （记者 邵晓忆/Clare Jim） - 中国12月份70个大中城市新建商品住宅销售价格同比综合平均涨幅达7.7%，或可为增速降至25年低点的中国经济带来一线希望。

但中国国家统计局周一公布的房价数据掩盖了中国房地产行业的大问题--集中在较小城市的大量空置房。

中国一线城市房价上涨较快，据测算，北京、上海、深圳12月新建住宅价格同比涨幅分别为8%、15.5%和47%左右。

但继连续13个月连续下滑之后，官方数据统计的70个大中城市中仅有部分城市迎来了10月开始的复苏，其他城市房价增长仍远远滞后。

中国房地产及投资综合企业--大连万达集团董事长王健林周一称，三、四线城市的房地产库存可能需要四到五年时间去消化。

中国约有1,300万套空置房--足够数个小国人口居住--去房地产库存是中国决策者2016年的首要任务之一。

随着业务向地产以外领域进行多元化拓展，大连万达预计其地产收入将大幅减少。但王健林称，只要当局慢慢去库存，房地产市场就不会有问题。

“房地产的销售高度集中在一、二线城市，36个大中城市占到全国总销售额的四分之三。所以三、四线城市的比重非常低。只要他们慢慢开始去库存，就不会有问题，”王健林在香港举行的亚洲金融论坛上表示。

与此同时，王健林称，由于土地成本高昂，中国一线城市的地产投资风险最高，而万达的地产业务主要侧重于二三线城市的商业地产。

但分析师认为，价格复苏转化为可助整体经济重拾动力的地产投资增长，所需时间会更长。

“尽管住宅价格有所复苏，但地产投资今年料出现个位数下滑，而这将继续拖累GDP，”中信银行（国际）首席经济师廖群表示。

这几乎没法缓解投资者的忧虑。开年以来人民币贬值和股市重挫已经让投资者忧心忡忡。

尽管如此，中国经济仍显现出一些希望。

上周五中国央行公布去年12月人民币信贷大幅增加。野村证券分析师在研报中称，这可能是由于中国的财政刺激政策开始生效，基础设施项目的固定资产投资增加所致。

房价复苏之路可能仍很遥远，但最起码已进入正确轨道。（完）