《分析》中国可能放宽地方房地产调控，以减轻楼市放缓冲击

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
政府仍在应对2008-2009年实施的4万亿人民币刺激政策的后遗症，这次刺激政策虽然使中国经济未受全球金融危机影响，但也制造了大量的地方政府债务和房价疯涨。
国家信息中心经济预测部主任祝宝良表示，“价格跌了，它自然就放开了。我们的目的就是抑制价格， 价格不涨了， 就该放开了。”
他并表示，“房价不大会再涨上去了，主要是下行的压力大。”
上周央行要求银行加快首次购房贷款的审批，不过该措施预计产生的效果有限。
“我们怀疑银行是否真的会打开按揭贷款的闸门，”美银美林的分析师在一份研究报告中称。
“即便按揭贷款出现较大增长，也不会从根本上改变房地产市场恶化的状况。”
许多分析师认为，如果经济进一步放缓，央行将在年中左右下调存款准备金率。这个措施应会支撑经济活动，但由于涉及太广，政府难以完全控制。
“我们现在流动性是偏宽松的，目标是保增长，”上海申银万国证券首席分析师李慧勇表示。
“但是资金是没有标签的，也不能排除资金再一次哄抬房价的可能 - 经济没启动但房价被抬起来了。”
中国房地产价格图表：link.reuters.com/pek96s (完)
(编译 李春喜/郑茵; 审校 张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。