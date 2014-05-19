《分析》中国可能放宽地方房地产调控，以减轻楼市放缓冲击

政府仍在应对2008-2009年实施的4万亿人民币刺激政策的后遗症，这次刺激政策虽然使中国经济未受全球金融危机影响，但也制造了大量的地方政府债务和房价疯涨。

国家信息中心经济预测部主任祝宝良表示，“价格跌了，它自然就放开了。我们的目的就是抑制价格， 价格不涨了， 就该放开了。”

他并表示，“房价不大会再涨上去了，主要是下行的压力大。”

上周央行要求银行加快首次购房贷款的审批，不过该措施预计产生的效果有限。

“我们怀疑银行是否真的会打开按揭贷款的闸门，”美银美林的分析师在一份研究报告中称。

“即便按揭贷款出现较大增长，也不会从根本上改变房地产市场恶化的状况。”

许多分析师认为，如果经济进一步放缓，央行将在年中左右下调存款准备金率。这个措施应会支撑经济活动，但由于涉及太广，政府难以完全控制。

“我们现在流动性是偏宽松的，目标是保增长，”上海申银万国证券首席分析师李慧勇表示。

“但是资金是没有标签的，也不能排除资金再一次哄抬房价的可能 - 经济没启动但房价被抬起来了。”

中国房地产价格图表：link.reuters.com/pek96s (完)