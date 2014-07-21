《焦点》房价下跌令部分中国富人转而投资海外，但仍不足为虑

路透北京7月21日 - 中国一些最富裕人士对房价下跌感到不安，因而减少房地产投资，并转向私募股权或海外度假住宅，表明人们对一度炙手可热的房地产市场可能很快反弹的希望减弱。

“懂行人的资金”考虑撤走，对任何市场都不是好兆头，尤其是对于这个经历了五年破纪录的持续上涨，目前被认为存在泡沫的市场而言。不过财富经理、经纪商和分析师称，现在还没有理由拉响警报。

基金经理称，首先富裕人士并未全面撤出房地产，而是力图更均衡地分散风险。

“目前确实有客户选择减持房产，但并非普遍现象，”一位大型国有商业银行财富管理与私人银行业务部门的投资策略分析师表示。该策略师要求匿名，因他无权对媒体透露消息。

银行业者也预期投资者不会只因为市场降温就抛售房产。

“对个人客户来说,除非客户资产在地产方面资产占比特别大,他急于出手。要不然的话,他可以通过其他租赁的方式去解决现金流的问题，”招商银行总行私人银行部常务副总经理王菁表示。

此外，数以百万计中国中产阶层仍将购买第二套或第三套房视为最佳投资途径。这些人尚无力投资海外，但银行存款利息受到限制，又无法帮助他们克服通胀的压力。

有关开发商进一步降价以刺激销售的传闻不断传出，这些投资者或拥金观望，或是转战北京和上海等一线大城市，避开遭遇供应过剩的小城市。

**非主流观点**

“富裕人群的投资的选择只代表了一部分。我们不认为这代表了未来大多数人的投资趋势，”莫尼塔投资的房地产分析师赵大震称。

“目前市场前景的不确定性使大部分人持观望态度。一旦市场回暖了，购房者会再进入市场。”

这种分析也得到了数据的支持，中国6月新增人民币存款跳升近两倍至3.8万亿元，幅度为至少12个月以来最高。 中国央行的二季度城镇储户问卷调查报告显示，地产并没有失去投资魅力：14%的居民准备出手购房，与上年同期基本持平。

相反，富裕阶层则在投资顾问的帮助下将资金转投其他地方寻求更高的回报，而非坐等中国房价趋于平稳。

中国富人之前已经涉足外国房地产，而且对国内市场走势过度的担忧并不新鲜。

新动向是，人们愈发认为，尽管上月房屋销量上升，但6月房价连续第二个月下跌，可能是一波时间较长跌势的开始。

富人投资转向国外的速度也快于以往。纽约、悉尼和伦敦的地产经纪商均报告称，过去一年中国买家已成为各市场的主要外国投资者，抢购高端地产。

全美不动产协会(NAR)公布数据显示，截至2014年3月的一年，美国房屋的海外买家中中国占比约为16%，高于2013年和2012年的12%。

中国国内房地产市场去年销售额为8.1万亿元人民币(1.3万亿美元)，与此相比，投向海外地产的资金规模仍相对很小。而且中国央行对一家大型银行推出的一项海外投资产品进行调查，可能限制投资者对外国资产的投资热情。

在乐观者看来，外国房地产投资规模有限，且许多中国人都坚信房产仍最佳保值方式，这表明中国楼市目前是“中性修正”，而非处在崩跌边缘。

**仍然值得买进**

在北京、上海和杭州对10位置业意向的投资者和房地产经纪商的调查显示出了这种信心。

“当然会买房投资，”现年52岁的前投资行业专业人士武林知在浏览上海一家房地产中介的房屋出售信息时称。

“我觉得投资房产是最好的保值方式之一，尤其是在上海这种一线城市。”

关于中国是否面临楼市供应严重过剩的问题争论很激烈。一名专家称中国城市的公寓空置率约达20%，但其他人士则认为这个数字有些夸大。比如说，其中可能包括出于金融投资目的而购买的房屋，并不准备自住或出租。

中国人民银行行长周小川近期表示，对中国房地产市场趋势的判断应当审慎。需要更多时间来认定房地产是否供过于求，不能草率下结论。中国房地产的价格有时也有自己独立的走向。

对部分富有的中国人来说，坏消息只不过是打电话给房产中介的又一个原因而已。

“之前买过理财产品，但听说之前有银行违约了，所以赶快就收手了，”现年43岁的餐饮业高管余莉称。