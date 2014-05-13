上海楼市销售不振 地产中介“瘦身”

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港5月13日（记者 Clare Jim） -上海最大的地产中介--中原地产被迫“瘦身”，某种程度上是由于在楼市流动性压力加大，房屋销售放缓之际，地产开发商拖延向中介支付佣金所致。
总部在香港的中原地产在上海有470家门店。中原地产告诉路透，自去年第四季以来已在上海冻结招聘，且对一些门店店面的租赁进行审视。
中原地产华东首席执行官Clement Luk说：“对于完成不了指标的地产经纪和门店，我们将实现员工自然流失，并停止租赁店面。”
“4月在上海的交易量较3月减少了20%左右，照当前的势头看，4月恐怕还没见底。不排除5月和6月可能继续走低。”
上海另一地产中介--德佑地产称也在裁员，但仍计划到今年年底前，将上海的门店数量从当前的206家增至250家。
中国媒体周一引述内部消息人士的话称中原和德佑上海裁员5-10%。德佑称其裁员幅度没那么大，中原则称只是通过员工离职实现自然流失。
因中国政府打击投机性购房，地产商和购房者贷款难度加大，中国地产业面临压力增大。
据中国房产信息集团数据，房屋降价潮亦波及一线城市，北京和深圳正出现供应过量问题。
虽然上海的房屋存量仍算健康水平，但截至4月底，房屋供应量同比增加了48%。4月住宅销售面积较3月减少了18%，较上年同期则下降16%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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