上海楼市销售不振 地产中介“瘦身”

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 詹颐颖
路透香港5月13日 - 上海最大的地产中介--中原地产被迫“瘦身”，某种程度上是由于在楼市流动性压力加大，房屋销售放缓之际，地产开发商拖延向中介支付佣金所致。
总部在香港的中原地产在上海有470家门店。中原地产告诉路透，自去年第四季以来已在上海冻结招聘，且对一些门店店面的租赁进行审视。
中原地产华东首席执行官Clement Luk说：“对于完成不了指标的地产经纪和门店，我们将实现员工自然流失，并停止租赁店面。”
“4月在上海的交易量较3月减少了20%左右，照当前的势头看，4月恐怕还没见底。不排除5月和6月可能继续走低。”
上海另一地产中介--德佑地产称也在裁员，但仍计划到今年年底前，将上海的门店数量从当前的206家增至250家。
中国媒体周一引述内部消息人士的话称中原和德佑上海裁员5-10%。德佑称其裁员幅度没那么大，中原则称只是通过员工离职实现自然流失。
因中国政府打击投机性购房，地产商和购房者贷款难度加大，中国地产业面临压力增大。
据中国房产信息集团数据，房屋降价潮亦波及一线城市，北京和深圳正出现供应过量问题。
虽然上海的房屋存量仍算健康水平，但截至4月底，房屋供应量同比增加了48%。4月住宅销售面积较3月减少了18%，较上年同期则下降16%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。