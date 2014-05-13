上海楼市销售不振 地产中介“瘦身”

(本文由路透中文网编译提供)

记者 詹颐颖

路透香港5月13日 - 上海最大的地产中介--中原地产被迫“瘦身”，某种程度上是由于在楼市流动性压力加大，房屋销售放缓之际，地产开发商拖延向中介支付佣金所致。

总部在香港的中原地产在上海有470家门店。中原地产告诉路透，自去年第四季以来已在上海冻结招聘，且对一些门店店面的租赁进行审视。

中原地产华东首席执行官Clement Luk说：“对于完成不了指标的地产经纪和门店，我们将实现员工自然流失，并停止租赁店面。”

“4月在上海的交易量较3月减少了20%左右，照当前的势头看，4月恐怕还没见底。不排除5月和6月可能继续走低。”

上海另一地产中介--德佑地产称也在裁员，但仍计划到今年年底前，将上海的门店数量从当前的206家增至250家。

中国媒体周一引述内部消息人士的话称中原和德佑上海裁员5-10%。德佑称其裁员幅度没那么大，中原则称只是通过员工离职实现自然流失。

因中国政府打击投机性购房，地产商和购房者贷款难度加大，中国地产业面临压力增大。

据中国房产信息集团数据，房屋降价潮亦波及一线城市，北京和深圳正出现供应过量问题。

虽然上海的房屋存量仍算健康水平，但截至4月底，房屋供应量同比增加了48%。4月住宅销售面积较3月减少了18%，较上年同期则下降16%。（完）