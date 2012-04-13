中国经济很可能於一季度见底 二季度展开反弹--摩根大通

路透北京4月13日电---中国公布今年一季度国内生产总值(GDP)增速创近三年新低後,摩根大通发布研报称,预计经济很可能於一季度见底後从二季度展开反弹,同时,谨慎的货币政策仍将更趋向宽松.

报告认为,中国今年一季度经济增速环比折年率(SAAR)为6.8%,然而工业生产和新增贷款等部分3月数据令人鼓舞,因而预计二季度至四季度环比折年率(SAAR)依次为7.8%,9.5%,和10%,下半年经济回升更为明显.

"经济增长很可能於一季度见底,预计将从今年二季度开始逐步展开反弹",不过,摩根大通亦指出,"鉴於一季度GDP逊於预期,我们估计今年全年GDP同比增长为8.2%,此前预估则为8.4%".

报告解释道,经济将於二季度反弹主要是受国内政策放松、全球经济趋稳、国内房地产市场将於二季度趋稳,以及政府领导职位的政治不确定性逐步稳定等因素影响.

宏观政策方面,摩根大通预计,政府将采取积极的财政政策及反周期性的货币政策,用以确保稳定的经济增长,并将在未来月份中支持经济调整.

而在货币及信贷政策方面,由於3月新增贷款明显回升,因而报告认为,今年谨慎的货币政策将更倾向於宽松,且放松趋势将是温和的、定向的和可控的.

"我们认为,3月CPI反弹很可能是暂时的,料从4月至三季度再次趋缓,受有利的基数效应影响.故我们依然视中国央行将在今年再度下调2-3次存款准备金率,且下一次将在4月",报告称.

国家统计局稍早公布,2012年一季度GDP同比增长8.1%,创下近三年来最低同比增幅;同期固定资产投资(不含农户)同比增长20.9%.另外,3月规模以上工业增加值同比增长11.9%,较上月的19个月低位略有回升;同期社会消费品零售总额同比增长15.2%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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