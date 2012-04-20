中国经济第二季度或现底部--专家

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海4月20日电---中国国务院发展研究中心副主任卢中原表示,中国经济在一季度增速放缓符合预期,预计经济或将在第二季度见底,未来增长的基本面变化不大,短期内宏观调控的总基调也不变.
中国证券报周五援引卢中原称,随着土地、劳动力等各方面要素成本上升,人口老龄化问题显现,中国经济增长逐步放缓符合客观规律.短期内宏观调控不会因此发生大的变化,总的基调不会变,但微调和预调永远都需要.
他同时指出,尽管步伐放缓,中国经济增长的基本面没有大的变化,随着城乡居民收入与经济增长同步,国内消费需求将十分旺盛,加上扩大进口,如此大的市场会带动经济前进的步伐.
未来居民消费支出将继续增加,消费对经济增长的拉动作用将会持续;预计在2011年-2015年间,内地城镇居民消费支出年增长率将达到8.5%,农村居民的年增长率则将达到10%.
不过卢中原预计,"十二五"(2011-2015年)期间经济发展会有所起伏,2013年情况可能会好过今年;而到"十三五"(2016-2020)期间,经济回调会比现在更加明显.
他并表示,中国经济结构转型的基本出发点是要保障民生;未来十年中,高耗能产业比重将继续下降,第三产业在经济中所占比重也将超越第二产业.
中国第一季度国内生产总值(GDP)同比增速连续五个季度下滑至8.1%,低於市场预期.但有专家认为,二季度即有望探底回升的乐观预期,或许使得政策并不会出於稳增长目的而松动过急.(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
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