焦点：中国经济“稳”字当头 惟房地产掣肘明年政策需未雨绸缪

发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京10月19日 - 中国经济今年前三季完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，主要受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。

鉴于年内经济平稳，分析人士预计政策也将延续宽财政稳货币的基调不变，但随着严厉的房地产调控措施逐渐显效，加之全球局势充满不确定，明年中国经济仍面临较大变数，政策应未雨绸缪，可能需降准对冲。

“三季度经济增速总体符合预期，两方面因素叠加可以使得全年保增长目标圆满完成，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，“一是房地产、汽车销售持续超预期，带动相关产业链的增长；二是三季度加快了资金拨付，加大了基建拉动作用，使得投资有较大增长。”

但他同时指出，展望未来，增长还是不稳固，政策要布局2017年。鉴于目前动荡的国际形势，以及依然疲弱的国内投资，2017年还是会采取宽财政宽货币的政策，重点关注PPP、国企改革进展。

他认为“宽货币”将体现在“一个目标两类工具”，一个目标是有序引导利率下行，降低社融成本；两个工具是指正常情况下会采取常规工具，MLF、SLO等，但一旦出现国际动荡、美联储超预期加息等情况，更多会采取非常规手段，如通过降准去对冲资金流出，为了刺激经济也可能通过降息，在汇率方面，他给了人民币兑美元贬值5%的预期。

中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。中国前三季度GDP同比亦增长6.7%。

前三季度固定资产投资同比增长8.2%，符合路透调查中值，工业和消费分别同比增长6.0%和10.4%；民间投资同比增长2.5%，增速较1-8月亦加快0.4个百分点。

9月单月规模以上工业增加值同比增6.1%，低于路透调查的6.4%；社会消费品零售总额同比增10.7%，略优于预估的10.6%，且为年内高点。

“从观察宏观经济的四大指标来看，GDP增长6.7%，CPI上涨2%，调查失业率5%左右，无论从经济运行的内在逻辑还是从国际层面来看，都是非常好的一个格局。经济稳的态势继续保持，而且是稳的基础加强。”统计局发言人盛来运在发布会上表示。

他并指出，消费对经济增长的贡献率是71%，比去年同期提高了13.3个百分点；资本形成的贡献率是36.8%，略有下降；净出口贡献率是负的7.8%。“从这个格局来看，消费对经济增长的贡献率在继续提升，这意味着需求结构也是在向好的发展方向。”

“整体看9月的投资消费都明显回升，经济回稳的态势向好，估计四季度仍能保持这一态势，完成全年目标没有问题，”中国国际经济交流中心研究员王军称，“政策取向方面估计四季度不会有大的变化，政策仍会保持目前的基调。”

他指出，明年的经济形势就变数较大，情况估计没有那么乐观，一方面中国收紧房地产政策的影响在今年四季度可能不明显，但明年会影响到投资，另外外围环境的动荡也使得中国经济面临很大不确定性。

数据符合预期，市场反应平淡。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，中国国内股市沪综指.SSEC早盘微升0.12%。

中国GDP月度季度走势图: tmsnrt.rs/2eg6kl8

中国季度CPI与GDP走势图: tmsnrt.rs/2e6fO5u

中国月度工业增加值图表: tmsnrt.rs/2e6dKdP

**房地产成明年经济掣肘**

尽管今年中国经济将稳字当头，多数分析人士仍认为，考虑到国庆期间热点城市密集收紧调控，明年房地产投资销售均面临较大压力，对整体投资和消费均会产生不利影响。

海通证券宏观团队的姜超和顾潇啸点评称，三季度地产销量增速25.2%，较二季度基本持平。其中，涨价、限购预期叠加居民加杠杆，令9月地产销量增速激增至34%。但9月底、10月初22城出台限购、限贷政策，令10月中旬地产销量增速大幅下滑，而三季度土地购置、新开工面积增速均下滑并转负，均意味着地产需求短平长降，未来地产投资依然堪忧。

“十一前后出台的楼市调控政策，或意味着‘金九’尚在，‘银十’难期，而后续经济则依然存在下滑风险。”他们称。

统计局的盛来运表示，根据初步测算，前三季度房地产对经济增长的贡献率在8%左右。从10月份上半个月的情况来看，“一些热点城市、一线城市和部分二线城市房地产的销售在回落，还有少数城市甚至出现了环比下降，房地产市场高烧开始在退，房价走势开始趋稳，所以及时出台一些调控措施是必要的，而且是有效的。”

但他认为，房地产调控对经济影响不能夸大，还需要继续观察。因为这一轮的调控主要集中在一线城市和少数二线城市，主要是一些热点城市，是局部的调控。调控目的主要针对投资性和投机性需求，对刚需、改善性需求仍然还是支持的。

统计局公布数据显示，1-9月全国房地产开发投资同比增长5.8%，增速高于1-8月的5.4%。前9月商品房销售面积和销售额分别同比增长26.9%和41.3%，均高于前8月。但房屋新开工面积增速降至6.8%，低于前值12.2%。

中国房地产开发投资增速图表: tmsnrt.rs/2eg6GrR

中国热点城市今年房价连续狂飙，引发决策层对资产泡沫的担忧，北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策，标志着政策已转向。

此后，中央层面从规范经营、整治市场、防范风险等角度，不断释放从紧从严的政策信号，住建部明确提出，将依法查处发布虚假房源信息和广告等等九种房地产开发企业不正当经营行为，而国务院新发布的针对互联网金融风险整治方案中也提及规范互联网“众筹买房”等行为，严禁各类机构开展“首付贷”性质的业务。

**政策未雨绸缪**

在当前经济L型走势之下，多数人士预期年内政策将保持当前基调，但随着明年经济下行压力加大，货币政策可能略有放松，而PPP也会加速落地。

方正证券宏观分析师杨为敩表示，短期政策不看经济走势，汇率和房价对政策的掣肘更大，房价四季度会往下走，汇率会经历短期调整期。明年一季度货币政策可能放松，财政政策年内不会太宽松，支出压力仍在；而且今年宽财政的效果并不明显，后期继续扩财政的可能性也不大。

华宝信托的聂文也认为，考虑到经济四季度平稳为主，而美联储年底加息预期升温，为避免人民币贬值压力加大，不太可能放松货币政策。

他预计明年预计下调存准率，因今年9月资金流出压力已在上升，基础货币减少，即便明年通过PSL、MLF释放也还是会偏紧，需要通过降准对冲资本外流。另外明年房地产销售降温，也会加大通缩压力，进而放大货币政策空间。

路透综合近60家机构预测中值结果显示，中国法定存款准备金率将在2017年一季度下调50个基点至16.5%；而基准贷款利率可能在明年四季度下调25个基点至4.10%，基准存款利率将维持不变。

周三稍早公布的财政收支数据显示，中国1-9月全国一般公共预算赤字14,556亿元人民币，收入为预算的77%，支出为预算的75.2%，显示中国为稳增长积极财政力度持续加快。前9月全国财政收入同比增长5.9%，而支出同比增速为12.5%。

中国月度财政收支图表 tmsnrt.rs/2eg8wZS

三季度投资稳增长力度明显加大。9月发改委审核固定资产投资项目23个，共3,197亿元，主要集中在交通、水利和能源领域，而10月批复项目投资规模已逾2000亿。

与此同时，政府继续大力推进PPP，财政部等部委相关政策近期继续陆续出台，并公布第三批516个PPP示范项目，计划总投资金额11,708亿元人民币。规模远高于前年和去年公布的前两批示范项目，投资额分别为1,800亿元和6,589亿元。9月发改委向社会公开推介传统基础设施PPP项目1,233个，这也是发改委推介的第三批PPP项目，总投资额约为2.14万亿元。

“从短期看，四季度应继续保持积极财政和稳健货币的政策组合，同时密切关注美联储加息预期升温带来的潜在风险，保持宏观经济内外均衡和金融稳定。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

他指出，从中期看，对房地产实施紧缩调控政策的背景下，亟需培育新的增长点，特别是加快融资模式创新，加大力度引导民间资本参与PPP项目建设。从长期看，要加快供给侧结构性改革，推进国有企业混合所有制、土地、财税和金融等领域的改革，为中长期经济增长提供新的制度和政策红利。（完）