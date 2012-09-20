中国经济四季度企稳 A股上行动力相对增强--瑞银

路透上海9月20日电---瑞银证券财务管理研究部首席中国投资策略师高挺周四预计,随着财政和货币政策继续逐步放松,中国经济四季度可能企稳,上市公司盈利在四季度恢复同比正增长,A股市场上行动力相对增强.

他并认为,在行业配置上,可选择非银行金融(保险、证券)、房地产、原材料成本下行的电力和家电板块、增长相当确定的食品饮料和医药板块等.瑞银证券是瑞银集团UBSN.VX旗下的中国合资券商.

"市场预期已经十分悲观,许多负面因素已经在股价中反映."他说,随着经济和业绩增长企稳回升,四季度股指虽然仍会在上半年运行区间内,但上行阶段出现的可能性较大.

因经济形势不明朗及外部争端日趋紧张,沪综指.SSEC周四收挫2.1%至2,024.837点,创近44个月新低.上半年沪综指运行区间大致在2,150-2,450点.

高挺认为,短期内国际经济虽然总体疲弱,但不会大幅恶化;国内降息和信贷政策微调一定程度上增加中长期贷款和投资需求;基础设施投资正进一步恢复;房地产投资不会进一步收紧.总体而言,国内经济基本面正在好转.

瑞银预计今明两年中国国内生产总值(GDP)增速为7.5%和7.8%,明年国内经济增长主要来自四方面,即房地产销售和投资有所恢复;财政和货币政策力度增加;去库存结束後工业生产有所回升;及外围经济趋向稳定.

瑞银认为,中国四季度增长低於预期,经济拐点推後的情形属於小概率事件,导致这种情形发生的因素可能包括国际经济和金融系统恶化超预期;地方融资平台贷款风险或银行不良率明显上升;房价快速反弹及政策放松力度不足.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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