人行官员称明年没有太大的放松货币政策压力（更新版）

路透三亚12月17日 - 中国人民银行金融研究所所长金中夏周一称，中国明年不会有通胀大幅反弹风险，且并无太大的放松货币政策的压力。

他在三亚一次论坛的间隙对路透作出前述表态。

周日闭幕的中国中央经济工作会议提出，明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

人行于今年6月和7月调降利率，且自2011年底以来已三次下调存款准备金率。但此后未继续大幅放宽货币政策，而是选择向货币市场注入短期资金以缓解信贷压力，分析师称这反映出中央政府对房价和通胀仍存有担忧。

今年第三季中国经济增长率仅7.4%，为2009年初以来最小增幅，但得益于政府促增长措施，10月以来经济增长稳步加速。

11月中国居民消费价格指数（CPI）为2.1%，较10月创下的33个月低点1.7%有所反弹，分析师认为这降低了未来进一步放宽货币政策的几率。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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