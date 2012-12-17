人行官员称明年没有太大的放松货币政策压力（更新版）

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透三亚12月17日 - 中国人民银行金融研究所所长金中夏周一称，中国明年不会有通胀大幅反弹风险，且并无太大的放松货币政策的压力。
他在三亚一次论坛的间隙对路透作出前述表态。
周日闭幕的中国中央经济工作会议提出，明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
人行于今年6月和7月调降利率，且自2011年底以来已三次下调存款准备金率。但此后未继续大幅放宽货币政策，而是选择向货币市场注入短期资金以缓解信贷压力，分析师称这反映出中央政府对房价和通胀仍存有担忧。
今年第三季中国经济增长率仅7.4%，为2009年初以来最小增幅，但得益于政府促增长措施，10月以来经济增长稳步加速。
11月中国居民消费价格指数（CPI）为2.1%，较10月创下的33个月低点1.7%有所反弹，分析师认为这降低了未来进一步放宽货币政策的几率。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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