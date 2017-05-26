焦点：中国结构性改革不足以阻止债务上升 信评或再遭调降--穆迪

路透北京5月26日 - 穆迪两位高管周五称，中国结构性改革不足以阻止债务上升，除非控制住不断膨胀的信贷，否则该机构有可能再度下调对中国的信用评级。

穆迪周三下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。

针对中国财政部的这种回应，穆迪主权风险部副董事总经理Marie Diron周五称，乐见中国当局采取“重大改革计划”，以抑制债务激增带来的风险。

Diron说，穆迪认为改革或许会令债务增速放缓，但中国的债务规模将不会大幅下降，改革不足以遏制不断上升的债务。

Diron在网络直播中发表了上述言论。

穆迪信用评级策略与标准部副总裁李秀军在同一场网络直播中说，如有迹象表明债务上升速度超过穆迪的预期，那么中国可能不再获得A1的评级。

“如果未来中国的结构性改革能更加有效地控制杠杆率上升，同时不会增加银行业和影子银行的风险，那么将对中国的信用评级产生正面影响，”李秀军称。

但李秀军补充称：“如果有迹象显示中国债务继续攀升，而且增加速度超过我们的预期，导致严重的资产分配不当，那么这将在中期内继续拖累经济增长，并对主权评级产生负面影响。”

“中国可能不再满足A1评级的要求。”

李秀军并未提供具体的债务水平目标，也未提供进一步评估的时间表。

“中国实施这种举措和缓解违约风险的财政和政策能力，是支持A1评级的非常重要的元素，A1评级在我们给出的评级中为第五高，我们认为中国评级展望为稳定，”Diron表示。

Diron称，尽管穆迪预计未来几年中国经济增速将从去年的6.7%降至5%左右，但中国经济仍将保持强劲，出现硬着陆的可能性很小。(完)