专家称明年中国经济重在逆转资金脱实向虚 房地产投资需求将受抑制

路透北京12月6日 - 中国国家信息中心首席经济学家范剑平周二表示，货币政策趋紧、扭转资金脱实趋虚是明年中国房地产面临的大环境，原来房地产市场虚胖的东西，如首付贷、弄虚作假的信贷，会慢慢被政策所抑制。

他在地产中国论坛上称，中国未来房地产走向是非常鲜明的，既不会全面暴涨，也不会全面暴跌，未来就是严重分化的市场，有些城市在产业结构升级带领下，会继续保持稳定、健康、向上的发展，但有一部分城市，调整压力会非常大。

范剑平预计，中国经济今年增长6.7%，房地产和金融对经济的贡献率达到史上最大，金融业发达的英国和美国，金融增加值占GDP比重也不过7%左右，而中国2016年上半年已经到了9.2%，这恐怕是金融业的虚胖，金融领域出现了大量自娱自乐、击鼓传花的游戏。

他指出，中央近期对房地产和金融领域各种投机炒作进行调控，而逆转资金脱实趋虚在明年还会延续，“对房地产来讲，一方面要保障大家居住功能的满足，另外一方面也要适当抑制投资功能的过度炒作，这是2017年整个房地产政策最大的看法。”

范剑平认为，明年货币政策不会再像今年那么宽松，正在回归正常，控制增量、消化存量，这主要由于外汇占款这一基础货币创造和房地产信用货币创造都在收缩。从稳住人民币汇率的角度看，央行也必须要管住人民币投放，重新放松银根应该是不可能的。

流动性的收紧将直接影响房地产投资需求，但对于刚需、居住性需求，中国仍处于城市化加速期，他指出，不同城市房价上涨快慢取决于两个指标，一是城市第三产业占GDP的比重，二是企业科技研发投入占GDP的比重，即科技创新强度。

服务业占的比重越高，人口集聚能力越强，人口劳动力净流入给它带来的房地产的刚需使房价上涨较快；凡是科技创新强度高的城市，往往是高科技企业集中的城市，吸引高科技人才、现代服务业人才更多的城市，这些人才的集聚带来财富的集聚，城市经济进入良性循环。

例如深圳这样的年轻人占比高的城市，房地产刚需就足以使之在这轮调控中保持稳定，不会出现房价大跌的局面。在消化了前期炒作的泡沫以后，仍然会在产业结构升级的带领下，保持健康发展趋势。

谈及当前房地产政策，他表示，通过需求端提高买房人的资格，虽然能够短期抑制房价上涨过快，但从长远来讲，真正要让房价稳定，在货币供应趋稳后，政府要做两件事情，一是增加保障房供应，二是根据人口流向实事求是的增加这些城市的土地供应。

他称，房地产市场经过调控显露本来面目，在2017年能够在更真实的需求带领下健康发展。

中国社科院最近发布报告称，全国35个大中城市普遍存在估值过高的风险，深圳、厦门、上海、北京等尤为突出，预计明年中国楼市将迎来一个短期调整期，总体将平稳回落，但具有不确定性。（完）