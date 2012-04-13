中国经济有望最早在二季度末反弹--花旗

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
路透北京4月13日电---花旗在中国一季度国内生产总值(GDP)等宏观数据公布後发表报告称,经济增速下滑主要由内外需疲软所致,在政策放松的刺激下,中国经济有望最早在二季度末反弹.
报告称,为力避经济在三季度(也即换届选举时)走软,中国很有可能在二季度进一步放松政策,以下调存款准备金率、新增更多项目等或明或暗的方式进行.
"经济增速反弹可能发生在二季度末期,最迟也会在三季度出现."花旗报告称.
为应对今年第一季的经济放缓,中国3月频频放宽政策,加大财政支出力度,以及对在建项目的资金支持,对廉租房建设的信贷支持力度也有所加大.
稍早公布数据显示,中国一季度GDP增速为8.1%创近三年来新低,而在中国经济"调结构"的过渡期,这一增速应属合理,整体经济仍处软着陆过程中. (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
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