中国经济有望最早在二季度末反弹--花旗

路透北京4月13日电---花旗在中国一季度国内生产总值(GDP)等宏观数据公布後发表报告称,经济增速下滑主要由内外需疲软所致,在政策放松的刺激下,中国经济有望最早在二季度末反弹.

报告称,为力避经济在三季度(也即换届选举时)走软,中国很有可能在二季度进一步放松政策,以下调存款准备金率、新增更多项目等或明或暗的方式进行.

"经济增速反弹可能发生在二季度末期,最迟也会在三季度出现."花旗报告称.

为应对今年第一季的经济放缓,中国3月频频放宽政策,加大财政支出力度,以及对在建项目的资金支持,对廉租房建设的信贷支持力度也有所加大.

稍早公布数据显示,中国一季度GDP增速为8.1%创近三年来新低,而在中国经济"调结构"的过渡期,这一增速应属合理,整体经济仍处软着陆过程中. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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