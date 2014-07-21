中国下半年经济反弹有限--摩根大通

路透北京7月21日 - 中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速回升，稳增长政策效果显现。不过摩根大通认为，从宏观政策组合来看，下半年经济反弹空间有限，提高经济增速最核心的问题在于提高投资效率。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌周一在一次媒体讨论会上表示，未来五六年，中国人口红利下降的可能性会变成现实，而目前投资规模亦无法持续，所以需提高投资效率来保持中高速的经济增长。

他认为，虽然今年政府仍强调保持积极的财政政策，但地方政府新增债务规模可能会低于去年，同时房地产市场调整也会导致土地出让金出现明显下滑，再加上地方政府财政收入减少，整体上财政支出的幅度要比2013年偏紧经济的反弹可能不会出现进一步的加强。

在朱海斌看来，中国经济要想保持中高速增长的话，关键需要提高投资效率，即劳动生产率。

“最近四五年里，非常关键的问题是，在高投资基础上投资效率下滑，也就是劳动生产率下滑，这是现在经济增长最核心的问题。”他称。

据摩根大通测算，在2006、07年后，导致经济增长率下滑最关键最核心的因素就是劳动生产率下滑，从2007年的3%左右一直下降到目前1%—1.5%之间。

从未来五六年来看，人口红利下降的会慢慢变成现实，所以人口劳动力的贡献率在未来几年会出现某种程度的下降。从投资来看，目前50%左右GDP的投资规模亦无法再长久持续，所以在未来五年投资对GDP的贡献率也会出现较大幅度的放缓。

朱海斌表示，“如果中国要保持一个中高的经济增速的话，唯一的可能性就是来自于劳动生产率，如何从较低的水平重新提到过去06、07年之前相对比较高的劳动生产率，这是目前所有经济改革里我认为最核心的环节。”

而从达到此目的的改革措施来看，他认为要做到这一点不是需求方面的改革，而是要做到供给方面的改革，让市场真正的在资源配置方面提高效率。

他表示，结合到中国最近一些政策措施的话，主要有简政放权、开放民间资本投资，同时包括像价格机制的改革，比如利率、汇率和资源、产品价格的改革等。

摩根大通预计，中国今年第三季经济同比增长7.2%，第四季同比增7.3%，全年料增长7.3%。

国务院总理李克强6月中旬访问英国时表示，中国有能力进行定向调控，且不采取强刺激，能够保持中国经济实现今年以7.5%为代表的诸多的主要经济目标，而且会为未来的发展奠定基础，实现长期中高速增长。

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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