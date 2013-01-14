中国经济今年将温和复苏 人民币汇率横盘--瑞银

她还指出,目前中国经常项目顺差占比已处于均衡水平,人民币汇率并没有被明显低估.中国政府近阶段没有动力推动人民币继续升值,因这会令国内外贸压力增大,但国际贸易保护主义的压力相当大,亦不会容忍人民币贬值,因此今年人民币兑美元汇率在6.25元附近波动.