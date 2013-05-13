中国经济因增长动力薄弱“横着走” 加快改革才是硬道理

* 数据基本符合预期，延续弱复苏

* 经济“横着走”反映内生动力薄弱

* 财政和货币政策面有大作为

* 加快改革才是硬道理

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京5月13日 - 中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。

鉴于财政和货币政策对经济的支撑事实上一直处于偏宽松局面，因此业内人士预期，在房地产和通胀预期等种种因素制约下，政策面目前难有作为，加快改革才是硬道理。

“应该说工业、投资和消费数据与先行指标PMI表现比较吻合，验证中国经济弱复苏的判断，”中国国际经济交流中心研究员王军称，“不好也不是太坏，毕竟是在没有采取大的刺激政策下，依靠经济自身的动力发展。”

他认为，中国经济增长潜力下降的事实从数据看也符合此前的预期，相信市场会慢慢适应中国经济增长放缓的现状，从政策面看并没有调整放松的迹象。

中国国家统计局稍早公布，4月工业同比增长9.3%，1-4月固定资产投资增速为20.6%，略低于路透调查预估终值9.5%和21%；4月社会消费品零售总额同比增长12.8%，和路透调查结果相符。

安信证券高级宏观分析师尤宏业指出，目前看政府对通胀的担心不是很多，主要是房价，所以货币政策的空间有限，财政政策也不太好刺激，原因是基建地产不算差，主要是私人部门的投资力度太弱。

“既然已经下定结构改革的决心，那这个药效肯定要慢一些，经济横着走也在所难免，”他说，“而且房地产的恢复还是很真实的，这也保证经济低也低不到哪去。”

在中国人民银行上周五发布的一季度货币政策执行报告，央行对经济的判断是“总体看支持中国经济长期增长的基本面并未发生根本变化...仍将保持平稳发展的基本态势”，未来要“坚持以提高经济发展质量和效益为中心，继续实施稳健的货币政策”。

基本符合预期的数据，难以提振中国股市的脆弱信心，沪综指.SSEC今日收盘下滑0.22%；国际金融市场对此反应平淡。

欲览中国工业数据图表，请点击 link.reuters.com/xan97t

**经济持续“横着走”**

受制于“内忧外患”，中国本轮经济复苏道路并不平坦，最直接的表现就是一季度增速意外掉落至7.7%。上周出炉的4月PPI同比降幅再度扩大，也反映出需求匮乏、经济内生动力不足。未来在宽松信贷和积极财政政策助推下，料将延续弱复苏格局。

法兴银行中国经济师姚炜指出，数据接近预期但总体不太乐观，工业增加值有基数效应，去掉后改善不多；零售如果考虑进通胀进步也不大；投资比较意外，信贷增速快但投资没有什么起色；制造业增速还很低迷，基建趋稳，仅有房地产有所改善。

“数据反映出增长动力不足，从工业增长值来看二季度经济应该会好些，但还是处于弱复苏状态，”她说。

统计局数据显示，4月发电量同比增长6.2%，虽然其中有季节性因素影响，但和1-2月和3月分别3.4%和2.1%的增速相比有明显提升；但原油加工量同比增速降至2.5%，为去年8月以来最低水准；钢材日均产量同比增速亦有回落，从上月的9.2%降至8.1%。

从环比增速来看，4月工业环比增速为0.87%，略高于上月的0.67%；但固定资产投资和消费环比分别增加1.63%和1.23%，双双低于上月的1.91%和1.23%。而且在消费分项数据中，4月金银珠宝销售额同比增幅达72.2%，这主要是期内国际金价大跌，鼓励中国消费者踊跃买入的缘故。

中银国际研究部宏观经济小组叶丙南认为，工业略好些可能跟过去几个月基建和房地产投资回升有关，需求逐渐传导到上游的工业领域；但未来很难大幅回升，因为外需回升还是比较缓慢，而且产能过程问题仍很严重，“预计后期月度增速可能持续位于9.5%左右“。

他预计，决策层将继续保持中性货币政策，需进一步观察4、5月份的经济数据。

不过市场里面也有更谨慎的看法，譬如安信证券尤宏业就担心二季度经济可能比一季度还差，“4月开始已经有去库存的迹象，但是力度比去年弱，整体会是经济横着走，二季度GDP同比增速可能在7.7-7.8%附近。”

**加快改革才是硬道理**

去年一季度经济意外疲弱，国家发改委随后在4、5月份集中批项目，希望稳住投资为经济提供缓冲。眼下又到了这样的时刻，但种种讯息显示新一届中国领导层对经济放缓的容忍度已经大有提升，频频释放的改革强音也凸显决策者决心。

而且，中国从去年以来一直在实施积极财政政策，货币政策也处于偏宽松立场。上周五数据显示，中国4月M2同比增速意外创下16.1%的两年新高，当月社会融资规模也高达1.75万亿元人民币，就是信贷环境偏宽松的表现。

“政策已经没什么放松空间了，信贷现在已经够放松了，但问题是不能拉动经济增长，如何拉动经济增长还是结构性问题，为何除了房地产没有什么产业在增长？”法兴银行中国经济师姚炜称，“从短期周期性政策没有什么可做的了，确实要加快改革了。”

中国目前货币政策选择正陷入“两难”，一方面是海外经济体新一轮量化宽松导致热钱大量流入中国，另一方面国内房地产调控持续、地方融资平台隐忧重重、防通胀仍是政府重要调控任务之一的时候，货币政策再放松的空间显然有限。

此外，4月信贷高增长同时经济并没有明显回暖，无疑表明倚靠信贷来刺激经济的边际效应在进一步减弱。

野村证券亦认为工业和投资数据都非常疲软，并指出今年4月较去年同期多出两个工作日，倘若剔除此因素，4月工业增速有可能是放缓的。该行认为数据并没有糟糕到促使货币政策放松的地步，预计监管层会持续加强对信贷增长的控制，未来数月社会融资规模将进一步放缓。

交通银行唐建伟指出，金融其实挺宽松的，货币政策对实体经济支撑力度从去年来说一直都是比较大的；财政政策也是一直在支持的。

“财政和货币政策对经济的支撑一直在比较宽松的环境，加上目前基本面略有改善，因此现在没有必要在政策方面再加力，还是要以调结构为主，”他说，“下半年还是会以全面的改革为主，三中全会可能会出台一篮子的改革方案。”(完)

(审校 杨淑祯)

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