《中国经济分析》 虽阻力重重,但央行仍奋力引领改革

**务实改革派**

主张汇改的知名经济学家余永定还记得,在成员来自政府众多部委的人行货币委员会里,当年做出这项决定时所经历的争辩.

余永定目前担任中国社会科学院学部委员,他在2004-2006年曾担任人行货币政策委员会委员,当时人行力抗反对汇改的声浪.反对人士认为出口业无法承受人民币汇率升值.

"他们的观点肯定要反映各个部委的观点,"余永定回忆起当年的僵局,拥护出口的官员反对其他委员主张让人民币升值多达10%的提议.

余永定表示,周小川的务实作风化解了争执,同意让人民币兑美元一开始小幅升值2.1%,同时也在高层达成共识,让人民币逐年走升,从汇改至今,人民币兑美元名义汇率已经升值约33%.

尽管人民币升值,中国仍然成为全球出口最大的单一经济体,而中国企业也被迫改善生产力及品质,以维持竞争力.

习近平与李克强将在3月分别接任国家主席及国务院总理,他们必须领导中国进行更全面性的价值链升级,以提供足够的成长力道,支持中国下一个经济发展阶段,以及4亿人口由农村迁移至城市的挑战.

这绝非易事,因为一般都认为,带动中国30年以两位数增幅高速成长的经济模式--出口导向、国家扶助--已经达到极限.

中国2012年成长率下滑至13年低点7.8%,尽管这个数字仍然让其他大国眼红不已.

许多分析师认为,如果没有深远的经济改革,到2020年时,中国的成长率将比较接近5%,而不是接近10%,这将是中国政府的一大隐忧.因为中国当局已经承诺未来10年要让家庭收入增加一倍,以缩小威胁社会稳定的财富差距问题.

根据联合国开发计划署(UNDP)资料,中国13亿人口之中,仍有约13%每天收入不到1.25美元,而城市平均可支配年收入仅有21,810元人民币(3,500美元).

但在此同时,根据胡润百富的资料,中国的百万美元富豪人口达270万人,拥有251位10亿美元巨富.

**投石问路**

假设预期中的骨牌效应顺利奏效,同时相对较不复杂的自由化进程引发中国经济结构更根本性的改革,则以人行作为改革的导火线,可谓一招妙棋.

分析师指出,人行必须让银行借贷成本更接近市场化,以改善资源配置,减少中国经济依赖国家主导投资活动.

但金融体系目前由四大国有银行主宰,将多数贷款放给国家项目及国企,民间企业苦无资金.

这种种因素都不利于为中国民众创造新的投资选择;中国家庭的现有投资多是低收益银行存款.

乐观派人士认为,即使成果没有完全符合预期,由人行引领改革的短期成效,也可望胜过较依赖政治力量的改革计划,例如户口制度改革.

以人行作为改革工具的另一个好处在于,那些人行发布的最重要决定,基本上等于是获得国务院或共产党中央政治局批准的官方命令.

由支持改革的周小川继续掌理人行,可以确保他的想法与中国领导高层相近.

"如果弄上来一个不温不火的,四平八稳的,也可能改革进程要延缓,"曾任职人行、现任中国国际经济交流中心信息部副部长徐洪才指出."既要保持政策连续性,又要注入新的空气."(完)