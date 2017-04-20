中国经济增长周期性复苏为加快结构性改革赢得空间--央行专家

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。
他在泛美开发银行于华盛顿举办的首席经济学家论坛上发言指出，最近几个月中国经济增长表现好于预期，企业利润和财政收入增速加快，出口和投资增速开始复苏，银行的不良贷款率开始企稳，有些甚至开始下降。
"经济增长有所加快，但由于各种因素CPI通胀压力并不大，这是一个比较难得的较好的宏观环境。这个环境为中国加快结构性改革创造了条件。”他说。
具体来看，比如，经济复苏会创造较好的再就业环境，可以为加快僵尸企业退出提供空间；利润反弹可以改善部分企业估值，使其获得较好的市场化债转股的机遇；银行资产质量趋稳可以为其加快消化不良贷款创造有利条件；国际收支的改善也为中国进一步开放债券市场提供了更好的环境。
马骏并谈到，在中国宏观情况的改善和美元指数相对稳定的背景之下，中国外汇市场的供求状况也趋于平衡，央行对外汇市场的干预明显减少，汇率和外汇储备趋于稳定。
关于针对理财产品的宏观审慎评估，他说，银行表外理财于今年一季度正式纳入MPA广义信贷指标范围，由于此前已有一段时间模拟测算和沟通的过渡期，总体看是平稳有序的。
“对理财、资管业务的进一步监管，将是一个渐进的过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。”马骏说。
此前公布的数据显示，中国一季度GDP同比增速创六季度高点，实现开门红；料全年经济增速总体持稳，货币政策将坚持中性基调。
（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。