综述：根治中国实体经济体胖力虚 减税、金融改革需合力出实招

作者 沈燕

路透北京12月21日 - 中国2016年完成年初预定的GDP增长6.5-7%的增长目标已毫无悬念，但实体经济的“体胖力虚”却是不争的事实。究其原因与目前经济市场化，但金融领域却相对集中垄断不匹配导致资金空转，以及中国多年来重投资轻消费的政策导向等有关。

刚刚结束的中央经济工作会议明确提出振兴实体经济，引导资金脱虚向实。对此中国国际经济交流中心周三举行的专题研讨会上，专家们就给出了包括继续减少政府对投资项目的审批权限，减税以及金融体制改革必须同步等药方。

“为什么会出现‘脱实向虚’的表现，主要是实体经济不行，而且实体经济不是今天才不行的，已经有了一段时间。如果经济政策是正确的，结果应该是相对比较好的。”中国进出口银行原董事长李若谷称。

他认为，要让消费推动经济增长，需要收入上去才行，收入要上去需要实体经济比较好。而金融是个虚拟经济，金融是没有办法让整体收入上升的。

中国普惠金融促进会筹备小组组长刘克崮也认为，振兴实体经济解决“脱实向虚”，“虚”应该指的是金融，实际上就是实体经济和金融的关系，而中央经济工作会议中提到的四件事，包括三去一补一降，农业供给侧改革，振兴实体经济，推进房地产平稳发展都和金融有关。

他指出，目前的产能过剩，农村很多老问题解决不了，基层金融服务比较差，越穷越弱的越差，也都是金融的老问题。

“我们感觉中国的实体经济越来越虚，开始明显的体胖、力虚，给人这种感觉，态势不太好。”曾经担任过国家开发银行副行长的刘克崮称。

上周五闭幕的中央经济工作会议提出，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要。货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定。

**实体经济虚胖，冰冻三尺非一日之寒**

在分析中国实体经济体胖力虚的原因时，税负沉重是一个重要的原因，同时投资审批制度滞后，政府调控管理之手伸得过长，金融体制的垄断集中并滞后于市场化的实体经济发展，以及多年来重投资轻消费的政策导向也屡遭诟病。

近日中国社科院经济学部发布2017年经济蓝皮书指出，如果将一般公共预算收入、政府基金收入，及国有资本经营收入之和，同GDP之比衡量宏观税负水平的话，2015年该比重为28.8%，表明宏观税负处于较高水平。

在李若谷看来，中央经济工作会议这次特别强调解决“脱实向虚”的问题，就应该着力解决减少企业的税负问题，特别是高端制造业，实体经济、小微企业的问题一定要解决，否则中国经济真会遇到难题。

“减税喊了很多年，但实际效果不是很明显。我到企业了解，五险一金不仅没减，还有的上升了。”李若谷称。

今年5月1日起两年内，中国阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例。并从5月1日起全面推开营业税改增值，仅此一项按官方宣布的减税规模就超过5,000亿元人民币。

中共中央党校国际战略研究所副所长周天勇也认为，制造业利润越来越低，而且在国民收入分得的比例也越来越少。民营经济在整个国民收入中的占比，2010年大概在12%左右，到2014年变成4%。

但中国的宏观税负率却很高，据其测算结果，中国1995年宏观税负率最低为16.5%，2000年是21%，2005年26%，2010年36%，以后是37%、38%，去年大概36.9%。

李若谷也认为，中国的刚性支出特别多，但刚性支出中有很多体制内的漏洞，导致浪费也很多。但如果税收收不上来就要多发债。

在简政放权及投资审批权限下放方面，李若谷表示，尽管发改委作了很多改变，项目投资审批权限有的下放，有的通过网上审批，但对于投资方而言，尤其是民营投资，他自己会想该不该投资，对政府而言并不是从以前需要审核的投资规模从3,000万提高到1个亿就是一个进步，而是政府根本没有必要让有关部门审批这些东西。

此外，在经济已经比较市场化时金融却相对集中，怎么让金融更加市场化，这样才能对经济的发展支持比较有利，特别是小微金融机构。

“现在每年批三家五家、十家八家，这个速度是不行的，对经济的支持，速度是有问题的，因此要想办法把大银行拆大变小，得有这种考虑。小微企业是就业的“主力军”，又拿不到资金，他怎么发展？”李若谷称。

他坦言，从事100万、200万、500万的借贷需求和一个20亿、30亿的贷款需求比，整个程序、人力、成本、功夫都一样，也就不会为小微企业服务，再怎么设立小微服务中心，最后都不起作用。

“我到底下去了解情况，小微企业照样拿不到钱，统计数据是不反映实际情况的。金融体制要变化，同时金融的监管也要跟着变化。”李若谷称。

**寻找资金脱虚向实的解决之道**

中央经济工作会议指出，明年要深入推进“三去一降一补”，推动五大任务有实质性进展，深入推进农业供给侧结构性改革，着力振兴实体经济，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。

刘克崮就建议，中国应该重新审视GDP，并建议将GDP作为年初的预期目标，改为年度的预测值，12月提一次，4、7、10月分三次做调整，最后预测年底的数。

他认为，GDP的任务性、目标性、不可变性与经济的可变性、人的主观能动和客观的规律，这些都十分相关，不宜让它成为一个主观色彩过重，不能随实际变化而变动的一个很重要的指标。

“这对我们的经济工作产生很多负面作用。我们要在股市、房市、债转股，帮助某一方，一定在什么时间要完成，我们要不计代价的做什么，都会对经济规律产生巨大的扭曲。”刘克崮尖锐地批评。

对于实体经济的困境，要解决制造业利润越来越低以及投资回报率下降，并引导资金脱虚向实，降低增值税率无疑是一个最直接的办法。

周天勇认为，解决这个问题要有实招，第一是增值税降5个点，先把制造业救了，看看所得税能不能降5个点，同时社保费率、五险一金一定要降到30%以下，虽然养老金缺口很大，但是社保费率太高了。

而在降成本方面，周天勇认为，价格高的都是垄断行业，银行垄断，土地垄断，行政寡头拍卖，运输垄断，能源垄断，因此要加快推进银行、土地、能源、运输领域的改革。

“所以我觉得进一步加快银行的准入，银监会改了这么多年，放了十几、二十几个民营银行，这哪是改革？...垄断不改革，成本降不下来。”（完）