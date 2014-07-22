焦点：内部人士担心中国政府专注稳经济 或延误改革进程

路透北京7月22日 - 内部人士担心，中国政府专注于刺激措施以实现经济增长目标，可能令其雄心勃勃的改革计划被搁置一旁。

中国政府去年11月出台了各项计划，进行30年来最全面的一些改革，但因经济迅速放缓在2014年上半年成为决策重点，此后改革方面只有一些渐进式的调整。

参与政策讨论的政府智囊消息人士称，在支持经济增长方面已经做得够多了，现在料会看到经济改革方面有所进展。

“政策要稳住。一下子下药过猛没必要，”中国国际经济交流中心高级经济学家徐洪才称，“现在就是要调结构搞改革了。”

未来几个月可能出台的举措包括，改革金融体系，以解决巨额地方政府债务问题；建立期待已久的存款保险机制，为放开银行存款利率铺路；以及整顿大型国企。

“下半年改革会快一些，” 国务院发展研究中心的一名高级经济学家称。

“改革推出的概率越来越大，因为方案做的差不多了，”该经济学家称，要求不具名。

消息人士称，国家主席习近平带领一个领导小组，监督不同机构起草详细的改革计划。

政府在做出重要的政策决策之前，通常先征求高级智库的看法和建议。

**达到目标**

上周公布的数据显示，中国第二季国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，自第一季增长7.4%的18个月低位反弹，4月份以来的一系列稳增长政策效果显现。[nL4S0PR16K]

“看起来GDP增长很可能进一步加快。但人们担心的是，在缺乏市场定价，经济领域杠杆过高而生产力疲弱的情况下，放松政策将再度导致资源配置不当，”野村首席亚洲分析师Rob Subbaraman指出。

祭出的刺激举措包括定向下调部分银行的存款准备金率、加快地方政府支出、以及加速铁路和公共住房建设。

尽管官方称这些只是微调，但政府已稳步扩大刺激措施的范围和深度，正如银行信贷增加所显示的那样。

“改革步伐还是比较慢。我们应当防止改革被延误，”一位官方经济学家称。

中国在2008-09年全球金融危机期间，出台了4万亿(兆)人民币(6,450亿美元)的刺激政策，这些举措带来的后遗症，显示出推迟改革的风险。虽然中国基本上安然度过了那场金融危机，但刺激政策为地方政府大肆举债创造了条件，并推动房价飙升。

**为改革争取更大空间**

国务院总理李克强上周表示，“只要我们的发展有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在，增速比7.5%高一点或低一点，都是可以接受的。”比起稍早时强调该水平为最低增长率，他的语气有所缓和。

分析师认为，李总理的讲话暗示，政府对经济形势更加放心，准备着手推进改革。

一些政府方面的经济专家曾暗示，政府可能把2015年经济成长目标下调至7%左右，以便为实行体制改革争取更多空间。

今年实施的改革工作包括简化办事手续、行政放权、企业税费减免、对私营企业开放部分受保护行业以及上海金融改革试点计划。

“政府的刺激政策做的是够足的，但是我们激发经济内生活力的改革措施没跟上，”中国社科院高级经济学家张斌表示。

央行行长周小川承诺在两年内放开利率，但分析师表示需要谨慎，因为这样做可能导致借款成本升高。

国务院最近批准了财政改革计划细则，该计划对降低地方政府大量举债需求至关重要。

中国政府批准六家国有企业作为改革试点，以便让民间资本在国有资本为主导的产业中发挥更大作用。

“一夜之间就想有大的改变，我觉得这种想法不太现实，”浙江一家民营电子设备生产企业的高管表示，“毕竟，我们的经济结构中还有这么多矛盾和问题亟待解决，而这不能一蹴而就。”这位企业高管不希望具名。

中国经济、贸易和生产相关图表： link.reuters.com/fut96s

(完)

(编译 王丽鑫/许娜/郑茵 审校 张涛/屈桂娟/徐文焰)

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