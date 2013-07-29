中国领导人在改革之路上小心翼翼

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月29日 - 中国近期的政策行动暗示，对经济的关注点转为相对不痛苦的改革和促进增长相结合，前者显示中国政府推动改革的决心弱于预期。
总理李克强提出细水长流式的改革，避免更加激进的行动，因担忧明显影响中国经济。
政府智囊机构的分析师称，没有理由质疑政府调整经济的承诺--从投资和信贷拉动增长的模式转为更多地依赖消费和创新。
但是中国领导人们明白，他们在走钢丝，今年中国经济表现逊于预期凸显谨慎行事的必要性。改革或能保障未来的增长，但如果力度过大，可能引发经济动荡，迫使中国政府回到刺激经济的老路上。
“政府必须保住增长的底线，同时调整经济。平衡的难度很大。”中央财经大学经济学家贺强指出。
“经济调整不可能一天完成，应该是渐进式改革，而非革命。”
习近平和李克强3月上任以来，就一直在传递改革信号。
上周，新华社援引习近平的说法称，需要“全面深化改革”，但也要处理好“胆子要大和步子要稳的关系”。
中国政府近几周推出一系列小规模动作，分析师称意在迅速支撑经济。
上周，中国政府称将对六百万小微企业免征增值税和营业税、加速铁路投资并向出口商提供更多帮助。
这意味着完全的利率自由化等激进改革目前不会实施，10月举行的十八届三中全会将为未来10年设定经济步伐，也可能包括一些政治改革，届时或能直面改革问题。
在这之前，中国政府将实施一些无争议的改革，这些改革的方向正确，而且可能对增长产生一定的影响，尽管影响不大，但是改革的范围和目标有限。
中国央行本月早些时候取消金融机构贷款利率下限就是个例子。外界表示欢迎，看好此举是取消存款利率下限的前奏，后者要困难的多，需要时间。
中国央行称，需要先建立存款保险制度和进行其他准备后才能放开存款利率下限。经济学家认为，除了要担忧取消存款利率下限会挤压银行利润，还要担忧短期的经济影响。
“他们不敢现在放开存款利率，因可能推高借贷利率。”国家信息中心经济学家梁有才表示，这一观点猜测储蓄利率上升给金融机构带来的支付压力，会推动贷款利率上升。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)