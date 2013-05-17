习近平主持起草中国经济改革方案--消息人士

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京5月17日（记者 药朝清） - 消息人士称，中国国家主席习近平亲自主持起草改革计划，以重振经济；计划鲜有刺激措施，因担忧地方政府债务问题恶化和房地产价格进一步上涨。
了解改革计划的消息人士指出，中国高层一致认为，改革是促进中国经济增长更可持续的唯一道路。
中国经济增速已经降至13年来的低点，但仍令全球其他主要经济体艳羡。
上述消息人士告诉路透，习近平将在今年晚些时候召开的党内重要会议上提出以上改革方案，表明他对实现突破性改革的认真态度。这次会议将为中国未来10年的发展设定目标。
一些消息人士表示，改革可能受到既得利益集团的阻挠，特别是国有企业。
改革措施将针对利率市场化、户籍制度和地方财政体制改革，确保地方政府获得稳定税收，不再依赖卖地收入。
来自政府智囊机构的一位要求不具名的资深经济学家称，已经成立了起草改革计划的高层团队，习近平亲自主持。
“习希望看到一些真正的改变，”该经济学家说道。
“中国经济模式到了一个临界点非调不可，但调起来又谈何容易。”中国经济体制改革研究会副会长石小敏表示。
“习近平和李克强的危机意识和上一届领导层比有明显提升。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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