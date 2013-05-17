习近平主持起草中国经济改革方案--消息人士

路透北京5月17日（记者 药朝清） - 消息人士称，中国国家主席习近平亲自主持起草改革计划，以重振经济；计划鲜有刺激措施，因担忧地方政府债务问题恶化和房地产价格进一步上涨。

了解改革计划的消息人士指出，中国高层一致认为，改革是促进中国经济增长更可持续的唯一道路。

中国经济增速已经降至13年来的低点，但仍令全球其他主要经济体艳羡。

上述消息人士告诉路透，习近平将在今年晚些时候召开的党内重要会议上提出以上改革方案，表明他对实现突破性改革的认真态度。这次会议将为中国未来10年的发展设定目标。

一些消息人士表示，改革可能受到既得利益集团的阻挠，特别是国有企业。

改革措施将针对利率市场化、户籍制度和地方财政体制改革，确保地方政府获得稳定税收，不再依赖卖地收入。

来自政府智囊机构的一位要求不具名的资深经济学家称，已经成立了起草改革计划的高层团队，习近平亲自主持。

“习希望看到一些真正的改变，”该经济学家说道。

“中国经济模式到了一个临界点非调不可，但调起来又谈何容易。”中国经济体制改革研究会副会长石小敏表示。

“习近平和李克强的危机意识和上一届领导层比有明显提升。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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