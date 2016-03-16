中国消费者捂紧荷包 零售商遭遇销售滑坡库存高企

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/香港3月16日 （记者 Adam Jourdan/Donny Kwok） - 随着消费者捂紧荷包，中国的零售商正在裁员和放缓扩张计划，还在面对库存猛增问题。这对期望通过消费驱动经济增长的中国来说是一大难题。

随着中国经济增速跌至25年来的低点，中国的消费模式正在发生变化，富裕的中产家庭从高档产品转向更平价的品牌，普通收入家庭甚至减少基本必需品的支出。

据凯度消费者指数（Kantar Worldpanel），中国前50零售商今年初 销售下滑6%，面条和清洁剂等日常商品的销售额去年底仅增长1.8%，而三年前增速还超过9%。

便宜的家庭日用品销售甚至也表现疲弱，这凸显了中国面临的挑战。中国期冀民众增加消费，为经济注入一些新鲜动力。

“要是以前就会觉得到了买的时间了，现在就觉得没有必要，不想买了，”上海一家国企的客户经理杨顺杰说道。他说自己也更多从网络购物，会等着季末打折时买新衣服。

对于从零售到奢侈品甚至到快餐的各行各业来说，这是一个难题。许多国际品牌指望这些行业继续增长。

宝洁 1月称，公司销售相比2014年“大幅下滑”。婴幼儿配方奶粉制造商美赞臣 称，因价格竞争以及消费者转向更小的品牌和网络购物，公司销售遭遇冲击。

“我们看到零售业的变化。高端奢侈品曾有几年好日子，但那正在结束。（消费者的）品味正在改变，”凯投宏观（Capital Economics）亚洲首席经济学家马克·威廉姆斯（Mark Williams）表示。

澳大利亚西太平洋银行最近的消费者调查显示，消费者信心处于去年10月以来最低。“2月的数据更新表明持续的颓弱（经济）状况以及失业忧虑加深再次令消费者信心承压，”西太银行资深经济学家马修·哈桑（Matthew Hassan）表示，并称消费需求走软可能令增长疲软持续较长时间的风险上升。

不过也有部分企业逆势上行。

提供“平价奢侈品”的国际品牌，譬如咖啡连锁品牌星巴克 、高端运动用品巨头耐克 和阿迪达斯 仍在增长。阿迪达斯称，公司业务计划未受冲击，并计划到2020年底前在中国新开约3,000家门店。

但零售业高管和消费品制造商称，中国增速放缓正对零售造成冲击，迫使许多企业减少开支、专注增速更快的较小城市、并提供更多折扣。

“我们正努力适应销售向网络端或者小店转移的情形，”一家大型西方消费品企业的资深销售主管表示。“当前这是一场大冲击。”

该主管表示，一些客户的库存水平已大幅增至多达九个月，而正常平均水平约为两周。

对于零售和消费企业等来说，这意味着重新思考营销策略。驻华广告高管称，一些企业正在采纳分层营销策略：进口的高端产品瞄准较富裕的消费者，同时大量采购受欢迎的平价本土品牌。

今年疲软的消费需求已导致专注中国的消费品牌发布的盈利预警大幅增多。

康师傅控股 、联华超市 、中国服饰 和民生珠宝 等企业称，“消费走软”以及消费者预期价格将走低导致企业销售疲软。

中国第二大超市运营商高鑫零售上月称，2016年对于零售商来说是“具有挑战性的”一年。高鑫零售2015年利润下滑了16%。

这种颓势已波及香港。香港通常高度依赖内地游客拉动需求。香港的零售销售2015年录得13年来最大降幅，今年继续下滑。

香港零售管理协会主席郑伟雄本月在电话会议上表示，多数会员（2月）销售降幅达两位数，并称许多零售商正在裁员以求维持。他表示，当前情形令人忧虑。(完)