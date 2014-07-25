中国经济短期内引发危机可能性不大--专家

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供，选自2014年5月15日举办关于“中国经济危机的可能触发点”学术讨论会。)

路透北京7月25日 - 当前，市场上有两种声音：一种是“唱衰论”，一种是“信心论”。我们既不必跟风前者，亦不必盲从后者。从整体上判断，中国经济短期内引发危机的可能性不大。但为了保持中国经济的可持续发展，我们需要高度重视可能触发危机的潜在风险点。

短期（2014-2015年）内，中国发生金融危机的概率非常小。但许多问题已经浮出水面，不排除发生黑天鹅事件的可能性。因此，绝不应当放松警惕。触发危机可能性最大的产品包括债务、信托等各类理财产品和货币基金。房地产是最有可能触发危机的行业。

应努力找到一个或多个最脆弱的危机触发点，并预想可能的危机传导路线。政府的政策可以避免一些较小的危机或延缓危机的发生，但如果未能解决其背后反映的问题，则可能导致风险进一步累积，直至造成不可逆的恶性后果。

余永定指出，应该首先对现阶段中国可能面临的危机性质和类型进行划分。由于对危机性质的误判，危机爆发后主要经济变量的变化方向同大部分经济学家的预料完全相反。就中国现在的情况而言，应该担心的是银行危机，当然实体经济问题也与之密切联系。

如果是银行危机，引爆中国银行危机的触发点是什么呢？ 中国的金融危机可能以房价下跌为触发点。同住房抵押贷款相比，房地产开发贷款出现问题的可能性较大。房地产开发贷款比个人抵押贷款出问题的可能性要更大。

房价下跌导致金融危机的另一个通道是土地价格下跌。而这又对地方政府的财政收入造成影响，并进而对地方政府融资平台造成影响。房地产贷款、影子银行贷款和地方融资平台贷款可能有个交集，这个交集就是中国经济最薄弱的环节。

邓海清认为，危机的类型主要有两种：一种是风暴型，一种是僵尸型。在市场经济程度很高的国家，出现风暴型的经济或者金融危机的可能性较高。市场经济程度较低的国家出现僵尸型危机的可能性较高，不会出现大规模的崩溃，但对经济体的长期活力有较大负面影响。

王宇提出，除了房地产泡沫、影子银行体系、地方融资平台和产能过剩及其交集之外，中国经济还有可能面临另外一种危机的触发点，即政府不计成本的救助及由此带来的道德危机。这一危机的直接结果是“资金黑洞”和“僵尸企业”，会给社会福利和国民经济带来更深的损害。

目前中国国有银行和国有企业仍然存在双重预算软约束：一是科尔耐式的预算软约束，即由特殊产权关系而产生的国家“父爱主义”，具体表现为政府对国有企业和国有银行的隐性担保；二是由“大而不能倒”而产生的预算软约束，即为了社会稳定，政府对大型国有企业和大型国有银行进行不计成本的救助。

张斌提出，金融危机触发点应当包含以下几方面的共性：第一，规模足够大，能够产生系统性风险。第二，脆弱，杠杆率非常高，资金链条很紧。第三，出了问题可能没有明确、可信的救助方。第四，新事物，出乎多数人的预期。把产品和机构综合考虑，重合在一起就是最危险的触发点。

余永定指出，判定原则还需加上系统性，能够波及其他。马骏认为，还要跟银行有联系，因为根据协议存款，某种意义上可以把信用风险和流动性风险转移到银行体系中。专家们普遍认为，触发危机可能性最大的产品包括债务、信托等各类理财产品和货币基金。

马骏认为地方债务的一个核心问题是，如果土地价格下跌，土地作为地方融资平台的抵押品出现贬值，再融资就会出现困难，从而加剧违约风险。徐以升认为国有部门刚性兑付、民营部门以自身信用情况可能违约的现实，加剧产生了国有部门对民营部门的挤出。

马骏认为，信托类产品的风险传导链条，已在2014年年初的违约事件中体现出来。哈继铭认为信托的集中到期和刚性兑付存在很大风险。如果不再保证这些产品的刚性兑付，就可能使得其成为危机的一个触发点。

马骏并表示，中国货币基金增长速度之快令人咂舌，前几个月已经成为全球第二，货币基金已经初步具备“大而不倒”的特征。问题在于风险不会完全停留在货币基金本身，可能会转嫁到银行体系，造成银行的流动性风险和信用风险。

余永定认为房地产是最有可能触发危机的行业，且房地产的影响渠道多样、范围广泛。哈继铭认为，依目前的情形看，房价下跌是必然趋势，总体下跌规模约为30%~40%。嘉宾们均认为，房价下跌是趋势，但房价下跌的传导渠道却未必是通过家庭。除此之外，还有专家提到造船、基础设施等都可能是潜在的危机触发行业。

邓海清认为，中国经济短期会不会爆发危机，无论从哪个角度看，钥匙都掌握在央行手里。但专家们也认为，尽管央行的货币政策能够避免短期危机发生，也仍需考虑相关的成本及可行性。

张斌认为，中国金融危机发生概率上升是结构转型的必然结果。中国经济的结构转型已经发生了，转型的主要内容是工业部门内部的产业升级，服务业特别是高端服务业的发展以及基础设施的发展。

尽管专家们一致认为，中国在短期内发生金融危机的概率较小，但是却不应当放松警惕，余永定表示，中国短期内发生金融危机的概率是非常低的。这表明，对于中国经济的未来，我们不应盲目乐观，但也不必过度悲观。进一步的研究可以将此前所讨论的产品因素、产业因素和政策因素结合起来，找到一个或多个最脆弱的危机触发点。

哈继铭认为，短期内不会有危机的判断，是因为我们意识到，一旦危机的风险暴露出来以后，政府会用各种办法包括行政性的措施推迟危机。张斌认为，如果中国发生严重的危机，那最可能的路径就是房地产价格—土地价格—地方财政—银行资产之间的恶性循环。 (完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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